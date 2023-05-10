Російський безвіз для Грузії та відновлення авіасполучення - це провокація - президентка

Російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії.

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Президентка Грузії відреагувала на заяву Москви про скасування візи / Колаж Главред: фото: УНІАН, скріншот: youtube.com

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на останні новини та назвала провокацією рішення країни-агресорки Росії про скасування віз для громадян Грузії та скасування заборони авіарейсів, що діяла останні три роки.

У своєму Twitter Саломе Зурабішвілі зазначила, що вважає таке рішення "черговою російською провокацією". Вона написала, що вважає абсолютно неприйнятним відновлення прямого авіасполучення з Росією в умовах, коли РФ продовжує агресивну війну проти України та окупує частину території Грузії.

Президентка Грузії відреагувала на заяву Путіна / Скріншот: twitter.com

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У правлячій партії "Грузинська мрія" ще не відреагували на рішення Москви.

Нагадаємо, у боях з окупантами загинув доброволець ЗСУ з Грузії. Під час жорстоких боїв з російським агресором загинув грузинський доброволець Зураб Одішвілі, який воював за Україну в лавах "Кавказького легіону".

Данілов розповів, чи допоможуть ЗСУ вигнати окупантів з Молдови та Грузії. Грузія та Молдова повинні позбавлятися від впливу Кремля і присутності російських окупаційних військ на своїх територіях без участі України.

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