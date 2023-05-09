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У Росії будуть вибухи, доки окупанти не вийдуть за кордони 1991 року - ГУР

Андрій Ганчук
9 травня 2023, 17:56 оновлено 9 травня, 17:56
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Україні все відомо про шляхи постачання окупаційної армії агресора Росії, сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
Росія, вибухи
Вибухи у Росії - наслідок розв'язаної війни проти України, - Юсов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот соцмережі

На країну-окупанта Росія чекають протести всередині країни, там набирає обертів партизанський рух. Часта "бавовна" - наслідок розв'язаної проти України війни. Є сили, які працюють над демілітаризацією РФ, і така ситуація триватиме, доки окупанти не підуть за межі кордону 1991 року. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

В інтерв'ю Орестократія він розповів про те, що партизанський рух у Росії набирає обертів. Можливо, після перемоги стануть відомі імена тих, хто брав участь у таких подіях.

"Імена всіх, хто це робить, ми отримаємо, напевно, після перемоги. Скажу так: це сили, які розуміють небезпеку путінського режиму, в тому числі і на території самої РФ", - зазначив Юсов.

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За його словами, вибухи у РФ – наслідок нападу на Україну, і вони триватимуть, доки окупанти не залишать всі окуповані українські території, не видадуть військових злочинців і не відшкодують всі збитки.

Він зазначив, що вся інформація про логістику та шляхи постачання окупантів "безумовно, відома".

"Таємно їм нічого не вдається зробити, тому є сили, які продовжуватимуть демілітаризацію РФ. Це триватиме, доки Росія не виведе свої війська з України повністю – за межі кордонів 1991 року, не видасть військових злочинців і не відшкодує всі збитки", - сказав Юсов і додав, що Києву добре відомі всі логістичні маршрути російських загарбників.

Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Також представник ГУР додав, що в РФ активно розвиваються партизанські рухи. Крім того, держава-окупант зіткнеться з протестами.

"Якщо ми говоримо про партизанів в класичному розумінні, то це організована структура, яка управляється з певного центру. Якщо ви маєте на увазі внутрішні російські протести, то думаю, що зараз вони будуть значно активніше розвиватися, і, особливо, що стосується національного питання і захисту прав народів РФ", - підкреслив Андрій Юсов.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що армія України перейде в контрнаступ, щоб звільнити свої території, які окупувала Росія. Україна повертатиме і Кримський півострів. Успіх ЗСУ залежить від військової підтримки західного світу.

На території Росії регулярно відбуваються вибухи. Нещодавно в Брянській області був атакований військовий аеродром, на Тамані біля незаконного Кримського мосту горіла нафтобаза, а під Санкт-Петербургом сталося загоряння на базі, де повинні були бути військові вертольоти.

3 травня невідомий безпілотник завдав удару по резиденції Путіна в Кремлі. Москва звинуватила Україну в, мовляв,"замаху на Путіна". У Києві звинувачення відкинули і підкреслили, що не атакували ані Кремль, ані кремлівського директора Путіна.

Дивіться відео, як невідомий безпілотник вдарив по Кремлю:

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