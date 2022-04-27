ВСУ повернули під контроль Києва три населених пункти на Миколаївщині - Геращенко

ЗСУ звільнили 3 населених пункти на Миколаївщині / Фото Reuters

Збройні Сили України взяли під повний контроль три населених пункти в Миколаївській області.

Зокрема, під повним контролем ЗСУ знову перебувають селище Широке і два села - Новопетрівка і Любине.

Про це повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі. При цьому він не уточнив, як саме населені пункти були взяті під контроль української армії.

"ЗСУ повернули повний контроль над трьома селами на захід від Снігурівки: Широке, Любине і Новопетрівка", - йдеться в повідомленні.

Фото t.me/Pravda_Gerashchenko

Оперативне командування Південь повідомило у Facebook, що в Херсонській області противник намагався просунутися в бік Миколаївщини в районі сіл Нова Зоря і Таврійське, але поніс втрати і відступив.

Як повідомляв Главред, 25 квітня стало відомо, що на півдні України ЗСУ провели успішні операції зі звільнення п'яти населених пунктів.

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