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ВСУ повернули під контроль Києва три населених пункти на Миколаївщині - Геращенко

27 квітня 2022, 09:09

Селище Широке і села Новопетрівка і Любине перебувають під контролем України.

військовий ЗСУ
ЗСУ звільнили 3 населених пункти на Миколаївщині / Фото Reuters

Збройні Сили України взяли під повний контроль три населених пункти в Миколаївській області.

Зокрема, під повним контролем ЗСУ знову перебувають селище Широке і два села - Новопетрівка і Любине.

Про це повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі. При цьому він не уточнив, як саме населені пункти були взяті під контроль української армії.

"ЗСУ повернули повний контроль над трьома селами на захід від Снігурівки: Широке, Любине і Новопетрівка", - йдеться в повідомленні.

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Фото t.me/Pravda_Gerashchenko

Оперативне командування Південь повідомило у Facebook, що в Херсонській області противник намагався просунутися в бік Миколаївщини в районі сіл Нова Зоря і Таврійське, але поніс втрати і відступив.

Як повідомляв Главред, 25 квітня стало відомо, що на півдні України ЗСУ провели успішні операції зі звільнення п'яти населених пунктів.

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Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович припустив, що воєнні дії можуть затягнутися до Нового року. Ситуація залежить від певних обставин. Закінчення активної фази боїв на Донбасі, ймовірно, не означатиме завершення війни. Можуть бути тактичні дії та нальоти.

Представник Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін вважає, що якщо військам Росії вдасться зберегти сили після наступу на Донбасі, вони можуть піти на запуск нової фази активних бойових дій вже в червні-липні.

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