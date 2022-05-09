Не хочуть йти на війну: у РФ спалили вже сьомий за рахунком військкомат

Кілька хлопців кинули пляшки із запальною сумішшю в будівлю військкомату / скріншот

Напередодні 9 травня у російському місті Череповець спалили ще один військовий комісаріат. Будівлю закидали коктейлями Молотова.

Відповідне відео оприлюднили у Мережі. На кадрах видно, що кілька хлопців в масках кинули пляшки із запальною сумішшю в будівлю військкомату. Почалася пожежа. На відео видно, що загорілися щонайменше три кімнати на першому поверсі будівлі.

Український журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що це вже сьомий військкомат, який горить на території Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"На тлі новин про ймовірну загальну мобілізацію в РФ такі випадки почастішали. Люди спалюють документи військового обліку, щоби не йти на війну", - написав Цаплієнко у Telegram.

Нагадаємо, в ніч з 17 на 18 квітня в селищі міського типу Зубова Поляна в Мордовії закидали "коктейлями Молотова" військкомат. Внаслідок пожежі постраждали кімнати, де зберігалися дані призовників.

5 травня пожежа в будівлі військкомату сталася в російському місті Нижньовартовськ. Його закидали коктейлями Молотова. Займання виникло щонайменше в одному кабінеті військкомату, а також в коридорі за вхідними дверима.

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