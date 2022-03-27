Геращенко пояснив, чому у Путіна кишка тонка натиснути на ядерну кнопку

Геращенко пояснив, чому у Путіна кишка тонка завдати ядерного удару / скріншот з відео

Президент Росії Володимир Путін не наважиться застосувати ядерну зброю як проти США, так і проти України.

Таку думку в коментарі журналісту Дмитру Гордону озвучив радник міністра МВС Антон Геращенко.

"Ядерну зброю Путін застосовувати не буде тому, що йому страшно. Він розуміє, що американці завдадуть удару у відповідь. Він боїться за свою боягузливу душонку. Крім того, я думаю, що його оточення не виконає такий наказ. Якщо він захоче завдати ядерного удару по Сполучених Штатах, то його оточення побоїться це зробити", - пояснив Геращенко.

Яка ядерна зброя є у Росії

Росія має доступ до найбільшої у світі колекції ядерних боєголовок.

За оцінками Федерації американських вчених на 2022 рік, РФ володіє 5977 ядерними боєголовками, і, за оцінками, ця цифра буде рости. Для порівняння, в США їх 5428.

Нагадаємо, Польща, Словенія та Чехія підготували план дій для припинення війни в Україні. Він складається з 10 пунктів, які ЄС повинен виконати, щоб досягти миру.

Читайте також: