У Криму дрон вразив корабель, який РФ захопила у 2014 році - що відомо

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- У Криму дрон влетів у борт судна "Федір Урюпін"
- Судно було захоплено Росією в України у 2014 році
- Останнім часом корабель не використовується
У Криму дрон вразив корабель "Федір Урюпін", захоплений країною-агресором Росією в України в 2014 році. Інцидент трапився 23 грудня, але про нього стало відомо тільки зараз. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".
"У бухті біля селища Чорноморське в Криму безпілотник вразив судно. Сталося це в понеділок, 23 грудня, близько 17.00", - йдеться в повідомленні.відео дня
Зазначається, що дрон влетів у борт судна "Федір Урюпін". Удар припав вище ватерлінії, судно не затонуло, але збитків завдано.
Варто додати, що судно "Федір Урюпін" побудовано 2010 року, було захоплено в України 2014 року під час окупації Криму. За словами джерела "Кримського вітру", останнім часом корабель не використовується.
Крім того, судно "Федір Урюпін" згідно з базою Marinetraffic має російський прапор, але власником вказано українське ДАТ "Чорноморнафтогаз".
Аварії на кораблях РФ - що відомо
Як повідомляв Главред, 24 грудня російське судно Ursa Major, яке транспортувало стратегічний вантаж, затонуло в Середземному морі після вибуху в машинному відділенні.
Оглядач Forbes Девід Акс заявив, що втрата 13 000-тонного судна вдарить по російській компанії "Оборонлогістика", а також вплине на суднобудівну галузь РФ.
Крім того, вночі, 29 листопада, у порту Туапсе лунали вибухи. Там спостерігали задимлення. У мережі припускають, що там міг бути уражений великий десантний корабель РФ.
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Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога
Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ.
У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи.
У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря.
Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.
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