У Криму дрон вразив корабель, який РФ захопила у 2014 році - що відомо

Удар припав вище ватерлінії, судно не затонуло.

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Дрон вразив корабель РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/Crimeanwind

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У Криму дрон влетів у борт судна "Федір Урюпін"

Судно було захоплено Росією в України у 2014 році

Останнім часом корабель не використовується

У Криму дрон вразив корабель "Федір Урюпін", захоплений країною-агресором Росією в України в 2014 році. Інцидент трапився 23 грудня, але про нього стало відомо тільки зараз. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

"У бухті біля селища Чорноморське в Криму безпілотник вразив судно. Сталося це в понеділок, 23 грудня, близько 17.00", - йдеться в повідомленні. відео дня

Зазначається, що дрон влетів у борт судна "Федір Урюпін". Удар припав вище ватерлінії, судно не затонуло, але збитків завдано.

Варто додати, що судно "Федір Урюпін" побудовано 2010 року, було захоплено в України 2014 року під час окупації Криму. За словами джерела "Кримського вітру", останнім часом корабель не використовується.

Крім того, судно "Федір Урюпін" згідно з базою Marinetraffic має російський прапор, але власником вказано українське ДАТ "Чорноморнафтогаз".

Аварії на кораблях РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, 24 грудня російське судно Ursa Major, яке транспортувало стратегічний вантаж, затонуло в Середземному морі після вибуху в машинному відділенні.

Оглядач Forbes Девід Акс заявив, що втрата 13 000-тонного судна вдарить по російській компанії "Оборонлогістика", а також вплине на суднобудівну галузь РФ.

Крім того, вночі, 29 листопада, у порту Туапсе лунали вибухи. Там спостерігали задимлення. У мережі припускають, що там міг бути уражений великий десантний корабель РФ.

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