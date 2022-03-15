Євросоюз вдарив новими санкціями по РФ - у списку олігархи та еліта режиму Путіна

ЄС затвердив четвертий пакет обмежень проти Росії через військовий напад Москви на Україну.
Європейський Союз офіційно ухвалив нові санкції проти Росії. У списку осіб, щодо яких впроваджуються обмеження, олігархи і представники російської еліти, пов'язані з режимом Володимира Путіна. У переліку осіб опинилися мільярдери Роман Абрамович та Герман Хан, а також пропагандист Артем Шейнін і керівник Першого каналу Костянтин Ернст.
Як повідомляє пресслужба Європейської Ради, Брюссель ухвалив рішення розширити санкції проти Росії. Йдеться про включення до списку олігархів, які пов'язані з офіційною Москвою, а також членів їх сімей. Також санкції впроваджуються проти тих, хто займається пропагандою війни Путіна проти України.
"Ми додаємо до нашого списку санкцій ще більше олігархів і пов'язаних з режимом еліт, членів їх сімей і відомих бізнесменів, які залучені до економічних секторів, що забезпечують суттєве джерело доходу для режиму. Ці санкції також спрямовані проти тих, хто відіграє провідну роль у дезінформації та пропаганді, які супроводжують війну президента Путіна проти українського народу",- сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Хто опинився в списку санкцій ЄС
- Роман Аркадійович Абрамович;
- Герман Борисович Хан;
- Віктор Пилипович Рашников;
- Олексій Вікторович Кузьмічов;
- Олександр Олександрович Міхєєв;
- Олександр Миколайович Шохін;
- Андрій Валерійович Рюмін;
- Армен Сумбатович Гаспарян;
- Артем Григорович Шейнін;
- Дмитро Євгенович Куликов;
- Костянтин Львович Ернст;
- Марина Володимирівна Сечіна;
- Сулейман Абусаїдович Керімов;
- Тигран Оганесович Худавердян;
- Володимир Валерійович Рашевський.
Які компанії Росії опинилися під санкціями ЄС
- Роснефть-Аеро
- AО Рособоронекспорт
- АТ НВО високоточні комплекси
- ПАТ Курганмашзавод
- AО Вертольоти Росії
- ПАТ Об'єднана авіабудівна корпорація
- АТ Об'єднана суднобудівна корпорація
- АТ Наукововиробнича корпорація УралВагонЗавод
- АТ Зеленодольський завод імені О. М. Горького
Нагадаємо, раніше США запустили санкції проти 11 високопосадовців оборонного сектору РФ у зв'язку з військовою агресією Москви проти України. Під обмеження потрапили керівник Росгвардіі Віктор Золотов, директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитро Шугаєв і гендиректор Рособоронекспорту Олександр Міхєєв.