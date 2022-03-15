Євросоюз вдарив новими санкціями по РФ - у списку олігархи та еліта режиму Путіна

Євросоюз впровадив санкції проти російських мільярдерів / Фото Reuters

Європейський Союз офіційно ухвалив нові санкції проти Росії. У списку осіб, щодо яких впроваджуються обмеження, олігархи і представники російської еліти, пов'язані з режимом Володимира Путіна. У переліку осіб опинилися мільярдери Роман Абрамович та Герман Хан, а також пропагандист Артем Шейнін і керівник Першого каналу Костянтин Ернст.

Як повідомляє пресслужба Європейської Ради, Брюссель ухвалив рішення розширити санкції проти Росії. Йдеться про включення до списку олігархів, які пов'язані з офіційною Москвою, а також членів їх сімей. Також санкції впроваджуються проти тих, хто займається пропагандою війни Путіна проти України.

"Ми додаємо до нашого списку санкцій ще більше олігархів і пов'язаних з режимом еліт, членів їх сімей і відомих бізнесменів, які залучені до економічних секторів, що забезпечують суттєве джерело доходу для режиму. Ці санкції також спрямовані проти тих, хто відіграє провідну роль у дезінформації та пропаганді, які супроводжують війну президента Путіна проти українського народу",- сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Хто опинився в списку санкцій ЄС

Роман Аркадійович Абрамович;

Герман Борисович Хан;

Віктор Пилипович Рашников;

Олексій Вікторович Кузьмічов;

Олександр Олександрович Міхєєв;

Олександр Миколайович Шохін;

Андрій Валерійович Рюмін;

Армен Сумбатович Гаспарян;

Артем Григорович Шейнін;

Дмитро Євгенович Куликов;

Костянтин Львович Ернст;

Марина Володимирівна Сечіна;

Сулейман Абусаїдович Керімов;

Тигран Оганесович Худавердян;

Володимир Валерійович Рашевський.

Які компанії Росії опинилися під санкціями ЄС

Роснефть-Аеро

AО Рособоронекспорт

АТ НВО високоточні комплекси

ПАТ Курганмашзавод

AО Вертольоти Росії

ПАТ Об'єднана авіабудівна корпорація

АТ Об'єднана суднобудівна корпорація

АТ Наукововиробнича корпорація УралВагонЗавод

АТ Зеленодольський завод імені О. М. Горького

Нагадаємо, раніше США запустили санкції проти 11 високопосадовців оборонного сектору РФ у зв'язку з військовою агресією Москви проти України. Під обмеження потрапили керівник Росгвардіі Віктор Золотов, директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитро Шугаєв і гендиректор Рособоронекспорту Олександр Міхєєв.