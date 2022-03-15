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Євросоюз вдарив новими санкціями по РФ - у списку олігархи та еліта режиму Путіна

15 березня 2022, 19:38

ЄС затвердив четвертий пакет обмежень проти Росії через військовий напад Москви на Україну.

Євросоюз
Євросоюз впровадив санкції проти російських мільярдерів / Фото Reuters

Європейський Союз офіційно ухвалив нові санкції проти Росії. У списку осіб, щодо яких впроваджуються обмеження, олігархи і представники російської еліти, пов'язані з режимом Володимира Путіна. У переліку осіб опинилися мільярдери Роман Абрамович та Герман Хан, а також пропагандист Артем Шейнін і керівник Першого каналу Костянтин Ернст.

Як повідомляє пресслужба Європейської Ради, Брюссель ухвалив рішення розширити санкції проти Росії. Йдеться про включення до списку олігархів, які пов'язані з офіційною Москвою, а також членів їх сімей. Також санкції впроваджуються проти тих, хто займається пропагандою війни Путіна проти України.

"Ми додаємо до нашого списку санкцій ще більше олігархів і пов'язаних з режимом еліт, членів їх сімей і відомих бізнесменів, які залучені до економічних секторів, що забезпечують суттєве джерело доходу для режиму. Ці санкції також спрямовані проти тих, хто відіграє провідну роль у дезінформації та пропаганді, які супроводжують війну президента Путіна проти українського народу",- сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Хто опинився в списку санкцій ЄС

  • Роман Аркадійович Абрамович;
  • Герман Борисович Хан;
  • Віктор Пилипович Рашников;
  • Олексій Вікторович Кузьмічов;
  • Олександр Олександрович Міхєєв;
  • Олександр Миколайович Шохін;
  • Андрій Валерійович Рюмін;
  • Армен Сумбатович Гаспарян;
  • Артем Григорович Шейнін;
  • Дмитро Євгенович Куликов;
  • Костянтин Львович Ернст;
  • Марина Володимирівна Сечіна;
  • Сулейман Абусаїдович Керімов;
  • Тигран Оганесович Худавердян;
  • Володимир Валерійович Рашевський.

Які компанії Росії опинилися під санкціями ЄС

  • Роснефть-Аеро
  • AО Рособоронекспорт
  • АТ НВО високоточні комплекси
  • ПАТ Курганмашзавод
  • AО Вертольоти Росії
  • ПАТ Об'єднана авіабудівна корпорація
  • АТ Об'єднана суднобудівна корпорація
  • АТ Наукововиробнича корпорація УралВагонЗавод
  • АТ Зеленодольський завод імені О. М. Горького

Нагадаємо, раніше США запустили санкції проти 11 високопосадовців оборонного сектору РФ у зв'язку з військовою агресією Москви проти України. Під обмеження потрапили керівник Росгвардіі Віктор Золотов, директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитро Шугаєв і гендиректор Рособоронекспорту Олександр Міхєєв.

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