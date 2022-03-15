США впроваджують жорсткі санкції щодо 11 представників оборонного сектора РФ

Держдеп ввів нові санкції проти Росії / Фото: Reuters

Держдеп США оголосив про впровадження санкції щодо 11 високопоставлених представників російського оборонного сектора у зв'язку з початком війни проти України. Про це йдеться в заяві американського відомства.

Обмежувальні заходи торкнуться очільника Росгвардії Віктора Золотова, директора Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитра Шугаєва, гендиректора Рособоронекспорту Олександра Міхєєва. Також під санкції потрапили вісім заступників Міноборони РФ.

Нагадаємо, раніше до санкційного списку Європейського Союзу потрапили топові російські пропагандисти-Володимир Соловйов і Маргарита Симоньян, колишній журналіст, а нині ‒ депутат Держдуми Петро Толстой, а також велика група військових на чолі з російським міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та інші чиновники РФ.

Крім того, до списку увійшли 351 депутат Держдуми РФ — всі, хто ініціював процес визнання Росією незалежності терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР", а також 24 фізичних і три юридичних (банки Росія, веб і Промсвязьбанк) особи.

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