У Білому домі пояснили, коли закінчиться війна в Україні

Джен Псакі / Reuters

Прессекретар Білого дому Джен Псакі поділилася думкою, коли і як закінчиться війна в Україні.

За її словами, відповідь на це запитання знає президент країни-агресора Володимир Путін.

"Ну, фінал (війни в Україні, - ред.) - це дійсно питання до президента Путіна. Ми повністю зруйнували його економіку. Ми надали військову допомогу, гуманітарну допомогу українцям, дозволивши їм чинити опір набагато довше, ніж очікувало керівництво", - сказала Псакі.

Представник Білого дому додала, що Путін сам повинен визначити, як виглядає для нього подальший шлях.

Як повідомляв Главред, радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив, що до травня 2022 року Україна та Росія зможуть досягти мирної угоди, після того, як ЗСУ знищать максимально можливу кількість окупантів.

На його думку, щоби переламати ситуацію, Росія може спробувати нашкребти найманців у Сирії або кинути в Україну всіх строковиків, яких закличуть у квітні.

"Але після того, як ми їх перемелемо – до травня вийдемо на мирну угоду з можливими локальними боями впродовж року", - вважає Арестович.

Тим часом у Міноборони Британії вважають, що Росія планує застосувати хімічну або біологічну зброю під фальшивим прапором, щоби згодом звинуватити Україну.

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