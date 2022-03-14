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Ембарго і блокування судів: у США анонсували нові санкції проти РФ

14 березня 2022, 23:31

У США пообіцяли чинити потужний тиск на російську економіку.

Санкції проти Росії
У США готують нові санкції проти РФ / gettyimages

У Сполучених Штатах заявили про підготовку нових санкцій проти Росії через війну в Україні.

Заступник міністра фінансів США Валлі Ад’ємо розповів в інтерв'ю CNBC про те, що серед наступних санкцій ймовірне повне ембарго на російську продукцію, а також блокування міжнародних водних шляхів для російських суден.

На питання про те, наскільки ймовірно втілення прохання президента Володимира Зеленського щодо закриття міжнародних водних шляхів для російських суден і повного ембарго на російську продукцію, Ад’ємо відповів наступне: "Ми продовжимо чинити тиск на російську економіку, щоб вона втратила здатність до силового впливу. Ми будемо далі переслідувати російські еліти, щоб позбавити ресурсів президента Путіна. Ми будемо використовувати експортний контроль, щоб погіршити їх здатність впливати на майбутнє, що узгоджується з тим, чого просив президент Зеленський".

Він зазначив, що США визначили мету впроваджувати такі заходи, які мали б максимальний вплив на Росії, і при цьому завдавали мінімальної шкоди для країн-союзниць.

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Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з главою США Джо Байденом. Після цього французький лідер подзвонив українському президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомляє прес-служба Єлисейського палацу, Франція і США домовилися посилити санкції проти Росії, підтримати Україну і спільно зробити кроки, щоб покласти край бойовим діям.

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ембарго санкції проти Росії війна Росії та України
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