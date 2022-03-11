США запровадили жорсткі санкції проти дружини та дорослих дітей Пескова

США ввели санкції проти Пєскова і його сім'ї / УНІАН

США вводять санкції проти дружини і дорослих дітей прессекретаря президента РФ Дмитра Пескова, а також проти 12 членів російської Державної Думи, оголосив на брифінгу представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Ми також вводимо санкції проти 12 членів російської Держдуми, які керували зусиллями з визнання так званих Донецької та Луганської народних республік, а також проти дружини і дорослих дітей прес-секретаря Кремля Дмитра Пескова", - сказав він.

Зустріч Кулеби і Лаврова

У четвер, 10 березня, в турецькій Анталії відбулися переговори Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова. Вона почалася об 11: 25 (10: 25 за київським часом). Ця зустріч була першою з початку війни, яку провели на рівні глав МЗС.

За словами Кулеби, переговори були складними - сторони поки не змогли досягти рішення про припинення вогню, але є певний прогрес у гуманітарному питанні.

Глава російського МЗС Сергій Лавров у свою чергу зробив низку скандальних заяв за підсумками зустрічі.