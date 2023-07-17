"Ми не боїмося": Зеленський відреагував на вихід РФ із зернової угоди

Президент заявив, що Україна готова продовжити "зернову угоду", потрібна відповідь Туреччини і ООН.

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Володимир Зеленський про зернову угоду / Колаж Главред, фото pixabay, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вихід Росії з "зернової угоди" 17 липня.

У Facebook прес-секретар глави держави Сергій Нікіфоров опублікував звернення президента.

За словами Зеленського, існувало два договори: один - між ООН, Туреччиною і Росією, інший - між Україною, Туреччиною і ООН. Відтак, Росія зриває свої домовленості не з Україною, а з президентом Туреччини та Генсеком ООН.

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"У нас з ними не було ніяких домовленостей. Навіть без РФ потрібно робити все, щоб ми могли використовувати цей Чорноморський коридор. Ми не боїмося", — передає слова Зеленського Нікіфоров.

Також наголошується, що Україна вже отримала звернення від власників компаній - власників кораблів, які займаються перевезенням зерна. Там заявили про готовність продовжувати перевезення, якщо Україна випустить, а Туреччина пропускатиме кораблі через Босфор і Дарданелли.

Що відомо про зернову угоду

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" і створення безпечних маршрутів.

Припинення зернової угоди - що відомо

17 липня прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернового договору" фактично припинені.

При цьому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб угода тривала. Він планує обговорити ініціативу на зустрічі з диктатором у серпні.

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