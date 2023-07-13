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"Зупиню зернову угоду": Путін погрожує Україні

Марія Тупік
13 липня 2023, 20:31 оновлено 13 липня, 20:48
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Путін заявив, що Росія припинить свою участь в "зерновій угоді" в тому випадку, якщо інша сторона відмовиться виконувати умови країни-агресора.
Зеленський, Путін
Путін погрожує Україні через "зернову угоду" / Колаж Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Президент диктатор Володимир Путін в черговий раз погрожує зупинити участь Росії в "зерновій угоді".

Як заявив Путін журналістам російських пропагандыстських каналів, у разі, якщо світ не погодиться на умови його країни, то "зернової угоди" не буде.

"Як одна з опцій, не спочатку продовження, а потім виконання обіцянок, а спочатку виконання обіцянок, а потім наша участь. Що я маю на увазі, ми можемо призупинити нашу участь в угоді, і якщо все ще говорять, що всі дані нам обіцянки будуть виконані, так нехай виконають цю обіцянку. Ми відразу ж приєднаємося до цієї угоди", - сказав він.

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Путін поскаржився, що інша сторона "зернової угоди" не виконала жодного пункту, пов'язаного з інтересами РФ. Він заявив, що Росія нібито добровільно щоразу продовжувала дію домовленостей.

Що відомо про зернову угоду

  • 22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" і створення безпечних маршрутів.
  • 17 листопада стало відомо про продовження "зернової ініціативи" ще на 120 днів. ООН і Туреччина залишилися гарантами реалізації цієї ініціативи.
  • 13 березня в Росії заявили, що "зернову угоду" буде продовжено на 60 днів, замість 120, в Україні на це згоду не дали.

18 березня угода по "зернової ініціативи" було продовжено ще на чотири місяці до 1 серпня 2023 року.

"Це означає, що Україна продовжує експортувати через три морські глибоководні порти свою агропродукцію. Зокрема, з 1 серпня і до цього дня 25 мільйонів тонн ми відправили на потреби світу", - написав віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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