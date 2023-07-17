Розпочала 'голодні ігри': Кулеба пояснив, чому РФ вийшла із 'зернової угоди'

Зростання цін відчують у Африці та Азії. Кулеба назвав цей факт "результатом дій Росії".

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Кулеба пояснив, чому Росія вийшла із "зернової угоди" / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про причину виходу Росії із "зернової угоди".

Кулеба зауважив, що Росія повільно вбивала "зернову угоду" від одного подовження до іншого.

"Ви маєте знати, що минулого року, коли Чорноморська зернова ініціатива була впроваджена, світові ціни на продовольство впали на 20%. Непродовження угоди означає, що ціни по всьому світу знову зростуть", - таку думку голова МЗС України висловив у інтерв'ю CBS.

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Він додав, що це зростання цін відчують у Африці та Азії. Кулеба назвав цей факт "результатом дій Росії".

Кулеба пояснив, що Росія "використовує голод як інструмент", щоб шантажувати весь світ і переслідувати свої інтереси. Очільник українського МЗС закликав РФ "припинити голодні ігри".

Росія вийшла із зернової угоди

Нагадаємо, що 13 липня Володимир Путін пригрозив зупинити участь Росії в "зерновій угоді". Як заявив диктатор журналістам російських пропагандистських каналів, у разі, якщо світ не погодиться на умови його країни, то "зернової угоди" не буде.

У Китаї хочуть співпрацювати та продовжити "зернову угоду". Пекін також висунув свої ініціативи щодо міжнародного співробітництва в галузі продовольчої безпеки.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що російський диктатор Володимир Путін нібито погодився на продовження зернової угоди. Європейська комісія допомагає ООН і Туреччині в спробах продовжити зернову угоду і готова "вивчити всі рішення".

Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За словами кремлівського клерка, Росія "негайно повернеться до угоди, як тільки частина домовленість, що стосується Москви, буде виконана".

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