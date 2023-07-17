"Росія відправила поганий сигнал світу": Шольц здивований відмовою від зернової угоди

Шольц каже, що Росія не хоче продовжувати угоду по зерну і посилає поганий сигнал світу.

https://glavred.net/world/rossiya-otpravila-plohoy-signal-miru-sholc-udivlen-otkazom-ot-zernovogo-soglasheniya-10486420.html Посилання скопійоване

Олаф Шольц про вихід РФ із зернової угоди / Колаж Главред, фото pixabay, Офіс президента

Канцлер Німеччини Олаф Шольц здивований відмовою Росії від зернової угоди.

За його словами, відмова Росії продовжити угоду, що дозволяє Україні експортувати зерно зі своїх чорноморських портів, посилає поганий сигнал всьому іншому світу.

"Той факт, що Росія не хоче продовжувати угоду по зерну, посилає поганий сигнал ... решті світу. Але всі зрозуміють, що за цим стоїть, а саме - дії, які багато в чому пов'язані з тим, що Росія не відчуває себе відповідальною за добре співіснування в світі", - сказав Шольц, передає The Economic Times.

відео дня

Росія вийшла із зернової угоди

Нагадаємо, що 13 липня Володимир Путін пригрозив зупинити участь Росії в "зерновій угоді". Як заявив диктатор журналістам російських пропагандистських каналів, у разі, якщо світ не погодиться на умови його країни, то "зернової угоди" не буде.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що російський диктатор Володимир Путін нібито погодився на продовження зернової угоди. Європейська комісія допомагає ООН і Туреччині в спробах продовжити зернову угоду і готова "вивчити всі рішення".

Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, Росія "негайно повернеться до угоди, як тільки частина домовленість, що стосується Москви, буде виконана".

Читайте також: