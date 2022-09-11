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Росія програла війну за ідеї: американський історик пояснив сутність провалу Путіна і Кремля

11 вересня 2022, 12:21

Війна Росії проти України ведеться не за території, а за ідеї і людей. І країна-агресор боротьбу за ідеї вже програла, каже легендарний історик.

Путін, Кремль
Історик пояснив суть провалу Путіна і Кремля / https://ua.depositphotos.com/

Війна Росії проти України ведеться не за території, а за ідеї і населення. І країна-агресор боротьбу за ідеї вже програла, вважає легендарний історик і професор Єльського університету Тімоті Снайдер. Вчений виступив на 17-й зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) "Україна: на захисті нашої спільної свободи".

"Насправді Росія програла війну за ідею. Коли Путін почав агресію проти України, він заявив, що це РФ нібито представляє демократію, а не Україна. Ми пояснили на Заході, що це не так, що Росія не є демократією", – підкреслив Снайдер.

Президента Зеленського історик порівняв з родоначальником давньогрецької демократії Періклом, а українців загалом – з античними греками.

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"Коли я думаю про цю війну, то згадую Перікла. У роздумах про готовність померти за демократію, він приходить до висновку, що свобода – це щастя. І люди, які бажають свободи, готові ризикувати за неї життям, на відміну від тих, хто підтримує тиранію", – розповів Снайдер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що німецький канцлер Олаф Шольц в деталях розповів про переговори, які він провів з диктатором Володимиром Путіним.

"Три речі з сьогоднішньої довгої телефонної розмови з Путіним: в Україні має бути припинення вогню якомога швидше. Твердження, що там правлять нацисти, хибне. І я вказав на відповідальність Росії за глобальну продовольчу ситуацію", – заявив політик.

Нардеп, історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович під час чату на Главреді говорив, що цілком доречні паралелі між російським диктатором Путіним і нацистським - Гітлером.

"Переконаний, що таке порівняння абсолютно правильно, тому що незважаючи на те, що сам Путін позиціонує себе як головного антинациста, в його ідеології дуже багато запозичень з нацистської ідеології і практики", - сказав В'ятрович.

Інші новини:

Кремль Володимир Путін війна Росії та України
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