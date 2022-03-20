РФ наслідує нацистів: Путін і Шойгу готуються відправити на війну в Україну неповнолітніх

До бойових дій в Україні хочуть залучити росіян у віці 17-18 років / altgazeta.ru

На війну в Україну хочуть відправити членів Юнармії - російської дитячо-юнацької мілітарної організації при Міністерстві оборони РФ. Відповідний наказ вже підписано, повідомили в ГУР Міноборони.

"Через брак живої сили для поповнення лав окупаційної армії керівництво кремля розглядає можливість залучення до бойових дій неповнолітніх громадян РФ", - йдеться у повідомленні.

Відповідний наказ Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху Юнармія до проведення спеціальної операції на території України підписаний міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

У наказі йдеться про підготовку звітності потенційного людського резерву у віці 17-18 років для залучення до бойових дій у складі окупаційної армії.

"З метою заповнення втрат, завданих Збройним силам Російської Федерації в ході проведення спеціальної військової операції на території України за рахунок найбільш ідейно переконаних і сильних духом особистостей, здатних до виконання завдань по призначенню в будь-яких умовах обстановки наказую (...) оцінити потенціал залучення членів Юнармії віком від 17 до 18 років до проведення спеціальної військової операції на території України після їхнього призову на військову службу в ході весняного та осіннього призовів 2022 року", - йдеться у документі.

Вище військове керівництво РФ має надати пропозиції щодо проведення підготовки зазначеного особового складу в найкоротші терміни. Контроль за виконанням наказу покладено на начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ Геннадія Жидка.

facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Юнармія - російська дитячо-юнацька мілітарна організація при Міністерстві оборони РФ.

У ГУР Міноборони додали, що аналогічні дії здійснювалися військовим керівництвом нацистської Німеччини під час Другої світової війни. З 1943 року учні старших класів у підрозділах Гітлерюгенду залучалися до служби в зенітно-артилерійських частинах. А з вересня 1944 по січень 1945 на службу в гітлерівську армію було залучено 150 тисяч неповнолітніх дівчат.

читайте такожПередній край оборони завалений трупами окупантів: РФ несе небачені втрати у війні в Україні

Як повідомляв Главред, Росія на тимчасово окупованій території Донецької області оголосила ще одну хвилю мобілізації для поповнення рядів 1-го армійського корпусу. Граничний вік людей, яких можуть мобілізувати, тепер становить 65 років. Подібне рішення можуть ухвалити і на території так званої "ЛНР". Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Інші новини: