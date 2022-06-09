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Весь зал сміявся: Путін порівняв себе з Петром I

9 червня 2022, 18:11

За словами Путіна, на його долю теж випало "повертати та зміцнювати".

Путина
Путін / скріншот

Президент диктатор Росії Володимир Путін порівняв себе з імператором Петром I. За словами Путіна, він теж "збирав російські землі".

Путін на зустрічі з молодими підприємцями, 9 червня відкрито заявив, що Росія буде розширювати свої території.

"Зараз ми були на виставці, присвяченій 350-річчю Петра I. майже нічого не змінилося, дивно, приходиш до цього розуміння. Петро I Північну війну 21 рік вів. Здавалося б, воював зі Швецією, щось відторгав. Нічого він не відторгав, він повертав, так, так і є ... повертав і зміцнював. Судячи з усього, на нашу частку теж випало повертати і зміцнювати", - заявив Путін.

Варто відзначити, що ті, хто сиділи в залі, з посмішками та сміхом відреагували на слова Путіна.

Переговори Зеленського і Путіна

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 31 травня заявив про те, що президент України Володимир Зеленський розповів президенту Турецької Республіки Реджепу Ердогану про намір провести зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним. Анкара готова докласти максимум зусиль для продовження переговорного процесу і має намір надати необхідну підтримку.

Президент Зеленський вважає, що війна Росії проти України може завершитися тільки за підсумками прямих переговорів з Путіним. За словами українського гаранта, консультації в інших форматах не приведуть до результатів, оскільки в РФ все вирішує тільки одна людина.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, мовляв, що переговори Москви і Києва можуть продовжитися у тому випадку, якщо Київ погодиться на відновлення роботи переговорних груп. Країна-агресор не згодна з жорсткою вимогою Зеленського щодо відведення російських військ на позиції до 24 лютого.

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