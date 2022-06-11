Сам себе видав: Путін хоче побудувати імперію як Петро I - аналітик CNN

Путін хоче побудувати імперію як Петро I - аналітик CNN / колаж УНІАН, Жан-Марк Натьє, Вікіпедія

Диктатор РФ Володимир Путін не приховує свого цинізму і тому практично прямим текстом сказав, що для нього мета війни в Україні – відновлення Російської імперії і її ймовірне поширення на інші держави, які виникли на руїнах СРСР. Таку думку висловив відомий аналітик американського телеканалу CNN Натан Ходж.

За його словами, читати думки кремлівського диктатора - завдання непросте, але іноді воно дозволяє робити це, і щоб переконатися в цьому – варто ознайомитися зі стенограмою згаданої бесіди.

Зокрема, багато хто швидко вловив одну з провокаційних реплік Путіна, в якій той порівняв себе з Петром I – російським царем і засновником Санкт-Петербурга, які прийшли до влади в кінці XVII століття.

"Слова Путіна говорять самі за себе: те, до чого він прагне в Україні, – це відновлення Росії як імперської держави", – вважає Ходж.

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Нагадаємо, раніше 9 червня на зустрічі з молодими комерсантами російський диктатор Росії Володимир Путін порівняв себе з першим російським імператором Петром I.

"Зараз ми були на виставці, присвяченій 350-річчю Петра I. майже нічого не змінилося, дивно, приходиш до цього розуміння. Петро I Північну війну 21 рік вів. Здавалося б, воював зі Швецією, щось відторгав. Нічого він не відторгав, він повертав, так, так і є. Повертав і зміцнював. Судячи з усього, на нашу долю теж випало повертати і зміцнювати", - заявив Путін.

До того польський посол в Україні Бартош Ціхоцький говорив - Росія планомірно створила специфічну ситуацію, за якої на Заході чинитимуть тиск на Київ з метою піти на поступки російському диктатору Путіну.

За словами дипломата, тим, хто на Заході висловлює ідеї про поступки Україною територій на Донбасі, або "порятунку чийогось обличчя" (Путіна, - Главред), слід замислитися над тим, щоб віддати свій Бранденбург (федеральна земля Німеччини, - Главред) або Піренеї (гірська система у Франції, Іспанії та Андоррі, - Главред).

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