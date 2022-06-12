Путін знову порівняв себе з Петром I: пишається "ратними перемогами"

Володимир Путін Петро I / колаж УНІАН, Жан-Марк Натьє, Вікіпедія

Президент Росії Володимир Путін в черговий раз порівняв себе і свої дії з розв'язуванням війни проти України з російським імператором Петром I.

В ході вручення державних премій і нагород, він також приділив увагу "гордості за історію Росії".

При цьому Путін вирішив вихвалити "ратні перемоги" і нагадав про правління Петра I. за його словами, Росія пишається своїми "військовими перемогами". Мовляв, так "вдалося захищати свою батьківщину і здобувати їй гідну роль у світі".

"Петра по праву називають великим реформатором, йому вдалося домогтися корінних перетворень практично у всіх сферах життя, перш за все в управлінні державою, в економічному розвитку, у створенні потужних, непереможних армії і флоту", – сказав господар Кремля.

Нагадаємо, раніше 9 червня на зустрічі з молодими комерсантами російський диктатор Росії Володимир Путін порівняв себе з першим російським імператором Петром I.

"Зараз ми були на виставці, присвяченій 350-річчю Петра I. майже нічого не змінилося, дивно, приходиш до цього розуміння. Петро I Північну війну 21 рік вів. Здавалося б, воював зі Швецією, щось відторгав. Нічого він не відторгав, він повертав, так, так і є. Повертав і зміцнював. Судячи з усього, на нашу долю теж випало повертати і зміцнювати", - заявив Путін.

До того польський посол в Україні Бартош Ціхоцький говорив - Росія планомірно створила специфічну ситуацію, за якої на Заході чинитимуть тиск на Київ з метою піти на поступки російському диктатору Путіну.

За словами дипломата, тим, хто на Заході висловлює ідеї про поступки Україною територій на Донбасі, або "порятунку чийогось обличчя" (Путіна, - Главред), слід замислитися над тим, щоб віддати свій Бранденбург (федеральна земля Німеччини, - Главред) або Піренеї (гірська система у Франції, Іспанії та Андоррі, - Главред).

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