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"Нацистів в Україні немає": Шольц поставив на місце Путіна

13 травня 2022, 16:31

В Україні має бути припинення вогню якомога швидше, підкреслив Олаф Шольц.

Олаф Шольц
Олаф Шольц / Reuters

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц розповів про переговори, які він провів з президентом РФ Володимиром Путіним.

В ході розмови німецький канцлер закликав до припинення вогню і запевнив, що ніяких "нацистів" у владі в Україні немає. Про це Шольц повідомив у своєму Twitter.

"Три речі з сьогоднішньої довгої телефонної розмови з Путіним: в Україні має бути припинення вогню якомога швидше. Твердження, що там правлять нацисти, хибне. І я вказав на відповідальність Росії за глобальну продовольчу ситуацію", – заявив Шольц.

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Звернемо увагу, що в Кремлі інша версія переговорів з Шольцем. Повідомляється, що Путін поскаржився главі німецького уряду на нібито блокування українською стороною переговорів. Російський диктатор в черговий раз намагався виправдати напад на Україну так званим "захистом Донбасу" і цинічно звинувачував захисників Маріуполя в тому, що вони нібито порушують міжнародне гуманітарне право.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 26 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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Володимир Путін Олаф Шольц війна Росії та України
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