"Те, що потрібно вкрасти": історик пояснив, чому в РФ тягнуться до Київської Русі і підтримують Путіна

Історик пояснив, чому в РФ тягнуться до Київської Русі і підтримують Путіна / Фото УНІАН

Росіяни не відчувають ніякої спорідненості з давньослов'янською державою Київська Русь. І вона, відповідно, чужа їм. Росіяни можуть її тільки вкрасти - привласнити, що і заохочує російський диктатор Володимир Путін, повідомляє портал Обозрєватєль з посиланням на історика Олександра Палія.

Експерт вважає, що апелювати до росіян не варто, тому що вони в своїй країні ніхто і "їх ніхто не питає".

Багато росіян, незважаючи на пропаганду, знають, що Київська Русь ніколи не належала їм.

"Тобто вони розглядають нас (українців, – Главред) як законних спадкоємців, яких необхідно вбити. Для того, щоб щось вкрасти, їм потрібно вбити справжніх, реальних спадкоємців. Тому всі їхні розповіді про Київську Русь - це чуже. Воно вороже по відношенню до них", – сказав Палій.

Історик заявив, що росіяни підтримують Путіна, "тому що він дає їм шлях для злодійства". А якщо вони будуть його критикувати, то не за злодійство, а за невдачі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що німецький канцлер Олаф Шольц 13 травня в деталях розповів про переговори, які він провів з диктатором Володимиром Путіним.

"Три речі з сьогоднішньої довгої телефонної розмови з Путіним: в Україні має бути припинення вогню якомога швидше. Твердження, що там правлять нацисти, хибне. І я вказав на відповідальність Росії за глобальну продовольчу ситуацію", – заявив політик.

Нардеп, історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович під час чату на Главреді говорив, що цілком доречні паралелі між російським диктатором Путіним і нацистським - Гітлером.

"Переконаний, що таке порівняння абсолютно правильно, тому що незважаючи на те, що сам Путін позиціонує себе як головного антинациста, в його ідеології дуже багато запозичень з нацистської ідеології і практики", - сказав В'ятрович.

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