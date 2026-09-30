РФ пригрозила застосувати ядерну зброю проти НАТО: як відреагували в Альянсі

Альянс підтвердив отримання неофіційного дипломатичного документа від Москви та вже надіслав на нього відповідь.

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У НАТО відреагували на погрози РФ застосувати ядерну зброю / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ua.depositphotos.com, скріншот з відео

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РФ передала НАТО non-paper із погрозою ядерного удару

Умова Москви - спроба ізолювати Калінінградську область

Альянс засудив риторику й надіслав Кремлю відповідь

Росія письмово пригрозила НАТО застосуванням ядерної зброї у разі, якщо країни Альянсу спробують ізолювати Калінінградську область від решти території РФ. У Брюсселі підтвердили отримання неофіційного дипломатичного документа (non-paper) і вже надіслали Москві відповідь, у якій засудили погрози силою, повідомляє Суспільне з посиланням на речницю НАТО Еллісон Гарт.

Сам документ Кремль передав через посольство РФ у Бельгії, а його зміст вивчило агентство Reuters. У тексті йдеться про готовність Москви задіяти весь доступний арсенал сил і засобів, включно з ядерним, для захисту анклаву.

Позиція Альянсу щодо власної військової активності поблизу кордонів РФ залишилася незмінною.

"Я можу підтвердити, що Росія надіслала НАТО неофіційний документ (non-paper) і що ми надіслали відповідь, у якій зазначили, що НАТО є оборонним Альянсом і жодна наша діяльність чи навчання не становлять ризику для жодної частини Росії", - заявила Гарт.

Окремо в Брюсселі відреагували на згадку ядерного компонента в російському зверненні.

"Ми рішуче засуджуємо погрози застосування сили, зокрема будь-яку безвідповідальну ядерну риторику", - сказала речниця.

Чим Москва мотивує претензії

У своєму зверненні російська сторона апелює до нарощування військової присутності західних держав біля кордонів РФ та до навчань, які проводить Альянс. Окремим пунктом Москва прописала сценарій повітряної або морської блокади області - саме на цей випадок і передбачене застосування всього наявного озброєння.

Крім того, російське дипломатичне представництво допустило можливість ударів по території країн Альянсу вже на початкових етапах гіпотетичного конфлікту.

Європейський високопосадовець у сфері оборони, на якого посилається Reuters, оцінив ці погрози як серйозні та зауважив, що подібного формату звернення не фіксували з часів Холодної війни. У Литві ж нові сигнали Кремля щодо Калінінграда розцінили як психологічний тиск, повідомляє "Європейська правда".

"Ознака відчаю"

Причину активізації Москви на дипломатичному напрямку речниця НАТО пов'язує з допомогою, яку союзники надають Києву. Подібні кроки в Альянсі кваліфікують як елемент гібридного інструментарію.

"Ми закликаємо Росію припинити неспровоковану війну проти України. Застосування Росією гібридної тактики свідчить про відчай. Однак це не змусить нас відмовитися від підтримки України. Ми маємо все необхідне, щоб захистити кожен сантиметр території НАТО, і залишаємося сильними, готовими та здатними протистояти будь-якій загрозі", - наголосила Гарт.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо критично висловився щодо підтримки України, заявивши про високий ризик прямого зіткнення між НАТО та Росією через рішення західних політиків. Він підкреслив, що Братислава не відправлятиме своїх військових, і застеріг від провокацій, які можуть призвести до застосування Статті 5 Північноатлантичного договору.

Голова Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Куделка разом із представниками європейських спецслужб і лідерами країн Балтії попередив про можливу спробу Кремля випробувати готовність Альянсу. За даними розвідки, потенційна ескалація очікується вже в найближчі місяці й може включати диверсійні операції, використання дронів або навіть обмежене вторгнення.

Військовий експерт Роман Світан припустив, що в разі нападу на країни НАТО Росія почне ескалацію не з ракетних ударів, а із застосування безпілотників для тестування реакції союзників. На його думку, агресор може використати для першого етапу відновлені українські БпЛА, після чого поступово нарощуватиме інтенсивність атак.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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