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Ціни на молочні продукти підскочать у жовтні: що подорожчає найбільше

Інна Ковенько
30 вересня 2026, 18:51
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Вартість молока та молочних продуктів восени може зрости через кілька чинників.
Ціни на молочні продукти підскочать у жовтні: що подорожчає найбільше
Молочні продукти в Україні подорожчають / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Молоко у жовтні може подорожчати більш ніж на 6%
  • Ціни на кефір і сметану також зростуть
  • Скорочення поголів’я корів тисне на вартість молочної продукції

У жовтні пастеризоване молоко в Україні може подорожчати більш ніж на 6%, кефір - майже на 6%, а сметана - на 6,5%. Такий прогноз у коментарі Главреду озвучив провідний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Іван Свиноус.

За його словами, восени ціни на молочну продукцію традиційно зростають через сезонне скорочення надоїв. Цього року на вартість продукції також впливає зростання виробничих витрат.

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"Осіннє підвищення цін на молоко та молочну продукцію зумовлене сезонним скороченням надоїв, подорожчанням кормів, енергоносіїв, ветеринарних препаратів, пакувальних матеріалів та логістичних послуг", - пояснив Свиноус.

В Україні скорочується поголів’я корів

Додатковий тиск на ціни створює зменшення поголів’я. Станом на 1 серпня кількість корів у господарствах населення за рік скоротилася на 29% - до 539,8 тис. голів. Загалом по Україні поголів’я зменшилося на 18% - до 932,6 тис. голів.

"Звуження виробничої бази обмежує пропозицію молока-сировини та створює передумови для подальшого підвищення цін", - зазначив Свіноус.

Імпорт може стримати подорожчання

Водночас зростання імпорту може частково стримувати подорожчання. За словами експерта, збільшення поставок сирів із Польщі та інших країн ЄС посилює конкуренцію на внутрішньому ринку. Однак у разі валютних коливань імпортна продукція також може подорожчати.

За прогнозом Свиноуса, найімовірнішим сценарієм залишається поступове зростання цін на молочну продукцію. Подальша динаміка залежатиме від вартості кормів та енергоносіїв, курсу валют, ситуації з безпекою та купівельної спроможності населення.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що може подорожчати восени - думка експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів Главреду, що в Україні восени можуть зрости ціни на молочні продукти, м'ясо, овочі, крупи та хліб. Найбільше подорожчання прогнозується для тепличних овочів - у другій половині осені їхня вартість може зрости більш ніж на 20%.

За його словами, на ціни впливатимуть не лише обсяги врожаю, а й подорожчання логістики, електроенергії, сушіння, пакування та зберігання продукції. Зокрема, молочні продукти восени можуть подорожчати на 10–15%, а м’ясо та м’ясні вироби - приблизно на 10%.

"Овочева продукція восени, у другій половині осені, може подорожчати більш ніж на 20%. А продукція з відкритого ґрунту, яка перебуватиме на зберіганні, подорожчає на 5–10%", - прогнозує Марчук.

Експерт також очікує подорожчання зернових приблизно на 15%, а хлібобулочних виробів - до 12% до кінця року. Водночас він закликав українців не скуповувати продукти у великих кількостях через побоювання дефіциту.

Ціни на продукти - останні новини

Раніше повідомлялося, що в жовтні 2026 року в Україні очікується подорожчання деяких овочів. Про це Главреду повідомила головна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Інна Сало. За її прогнозом, овочі борщового набору можуть подорожчати до 7%, а салатні овочі - до 20% через сезонне скорочення пропозиції.

Нагадаємо, аналітики EastFruit повідомили про зростання цін на ріпчасту цибулю. Станом на 10 вересня українські виробники пропонували ріпчасту цибулю по 13–20 гривень за кілограм.

Главред писав, що заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив про початок зростання цін на м'ясо та молочні продукти. Він підкреслив, що зростання цін почалося з вересня і матиме поступовий характер.

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Про персону: Іван Свиноус

Іван Свиноус - провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

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