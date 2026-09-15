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Винищувачі НАТО збили дрон над Литвою: вторгнення відбулося з боку Білорусі

Анна Ярославська
15 вересня 2026, 07:59
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Литва вперше збила безпілотник у своєму повітряному просторі. Тривога охопила чотири райони.
Літаки НАТО, Литва
Винищувачі НАТО збили дрон, який порушив повітряний простір Литви / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • Винищувачі НАТО збили дрон у небі над Литвою
  • Безпілотник увійшов на територію країни з Білорусі
  • Аеропорт Вільнюса тимчасово обмежив польоти

Винищувачі місії повітряної поліції НАТО знищили безпілотник, який у ніч на 15 вересня порушив повітряний простір Литви - апарат увійшов на територію країни з боку Білорусі. Це перше бойове перехоплення такого роду в історії країни, повідомляє литовське суспільне мовлення LRT.

Близько опівночі збройні сили Литви повідомили про потенційну повітряну загрозу (жовтий рівень). Жовтий рівень повітряної загрози означає превентивну готовність - потенційну загрозу відстежують, але напад не здійснюється. У повідомленні зазначалося, що мешканцям слід сховатися в укриття, якщо ситуація перейде на червоний рівень небезпеки.

відео дня

Попередження надійшли на мобільні телефони мешканців Вільнюса, а також Тракайського, Електренайського та Каунаського районів.

Паралельно компанія Lithuanian Airports (LTOU) оголосила про обмежене використання повітряного простору аеропорту Вільнюса. Через інцидент затримали щонайменше два рейси - з Анталії та Рейк’явіка, повідомляє Delfi. Про факт перехоплення дрона винищувачем у литовському повітряному просторі повідомляло й агентство Reuters з посиланням на національний центр управління.

Дрон було знищено

Про знищення цілі незабаром після півночі повідомив голова Центру управління кризовими ситуаціями Вілмантас Віткаускас. За його словами, інформація про результат операції надійшла буквально за хвилину до ефіру.

"Так, хвилину тому я отримав інформацію про успішне знищення дрона в Каунаському повіті", - сказав Віткаускас.

Маршрут дрона вдалося відстежити ще до перехоплення.

"Так, з Білорусі. Потім Лентваріс, Тракайський район, саме звідти об’єкт рухався на захід", - уточнив керівник центру.

Інформації про постраждалих або завдані збитки поки немає. Сам збитий апарат ще не знайдено: він впав у сільській місцевості, імовірно - поруч із селом Праткунай. Пошуками займаються військова поліція та інші служби.

Тип апарата та мета польоту поки що невідомі

Головне питання для литовських військових - чим саме був об’єкт, що перетнув кордон, і навіщо його запускали.

"Військам належить визначити, що це за безпілотник, які його параметри та якою була мета польоту", - зазначив Віткаускас.

Раніше знищення дрона силами ППО Альянсу підтвердив міністр оборони Робертас Каунас. У публікації у Facebook він звернувся і до пілотів, і до цивільних.

"Дякую пілотам союзників, литовським військовим та всім відповідальним установам за професійну та своєчасну реакцію. Прошу мешканців зберігати спокій і не наближатися до підозрілих об’єктів або уламків", - написав Каунас.

Реакція президента Литви

Оперативність Альянсу окремо відзначив і президент Литви Гітанас Науседа, який повідомив про перехоплення в мережі X.

"Безпілотник, який щойно увійшов у повітряний простір Литви, був збитий винищувачами НАТО. Дякую особовому складу Альянсу за оперативну реакцію", - написав він.

Глава держави підкреслив, що на тлі посилення російської агресії проти України така готовність є життєво важливою для регіону, і запевнив: разом із союзниками Литва захищатиме власне небо.

Знімок екрана

Як писав Главред, країна-агресор Росія посилює гібридні загрози щодо Європи. За даними західних джерел, країна-агресор одночасно проявляє активність у різних напрямках - від підводної інфраструктури НАТО до повітряного простору країн Європи. Детальніше читайте в матеріалі: Кремль може відкрити новий фронт: як РФ перевіряє "червоні лінії" НАТО.

Кремль може розпочати вторгнення в країни Європи

Американська розвідка допускає ймовірність військового нападу країни-агресора Росії на країну НАТО в період з осені 2026 року по 2029-й. Про це пише видання The Atlantic.

Однак існує й другий сценарій, згідно з яким Москва обмежиться диверсіями та залякуванням - і саме така гібридна кампанія є тією війною, до якої прагне Кремль і яку він може собі дозволити.

"Частиною цієї стратегії є нагнітання страху перед прямим ударом по європейських союзниках Києва. Формально Москва не підтягувала війська до кордонів країн Альянсу, а цього тижня Володимир Путін запевняв Дональда Трампа, що у Росії немає "жодних агресивних намірів щодо європейської державності", - йдеться у статті.

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Про персону: Ґітанас Науседа

Ґітанас Науседа - литовський державний діяч, економіст, банкір і викладач університету. Чинний Президент Литви з 12 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

Президент Литви неодноразово виступав за підтримку України. У своїх заявах політик згадував, що Крим - це Україна та засуджував російську агресію щодо України.

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Литва військова агресія РФ Гітанас Науседа атака дронів
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