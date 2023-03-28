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Росія поплатиться за війну проти України: США підтримали спецтрибунал для РФ

28 березня 2023, 14:05
Бет ван Скаак назвала найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини РФ.
Бет ван Скаак
Бет ван Скаак пояснила механізм створення спецтрибуналу / Voanews.com, скріншот

Державний департамент США виступає за створення "гібридного спеціального трибуналу" з розслідування злочину агресії Росії проти України, заявила посол з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу Бет ван Скаак.

"Зараз, в цей критичний момент історії, я можу оголосити, що ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії проти України. Було багато різних моделей, які розглядалися. США детально розглядали всі "за" і "проти" кожної з них і дійшли висновку, що найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України", - цитує її Голос Америки.

У чому суть гібридного спецтрибуналу

За словами Ван Скаак, він включатиме:

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  • предметну юрисдикцію з міжнародних злочинів;
  • залучення міжнародного персоналу (суддів, прокурорів, розслідувачів, адвокатів);
  • надання експертної допомоги за запитом України.

Посол з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу не виключила, що на час війни спецтрибунал може перебувати в Європі, а в подальшому він зміцнить європейську орієнтацію України.

Вона пояснила, що спеціальний суд міг би сприяти більш широкій міжнародній підтримці, при цьому він не вимагатиме резолюції Генасамблеї про створення нового незалежного міжнародного інституту.

Незважаючи на те, що США готові співпрацювати з Україною та іншими державами, поки не вдалося досягти консенсусу з приводу створення подібної гібридної моделі міжнародного трибуналу.

"Існують дві моделі, які розглядаються: це ця модель - український трибунал, який матиме міжнародний характер і матиме багато міжнародної підтримки та інший варіант, який може створити Генасамблея ООН. Влада України розглядає обидва варіанти. Висловлювалася перевага більш відокремленого міжнародного інституту, але є побоювання, що, можливо, не вийде зібрати необхідні голоси в Генасамблеї для створення подібної інституції", — додала Бет ван Скаак.

Трибунал з розслідування злочинів РФ

Європейський парламент 19 січня проголосував за резолюцію із закликом негайно створити трибунал з розслідування злочинів країни-агресора Росії та її пособника Білорусі проти України.

Євродепутати закликали почати розслідування не тільки проти глави Кремля Володимира Путіна, але і голови Білорусі Олександра Лукашенка.

Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду сказав, що створення трибуналу над Путіним і Лукашенком залежить від політичної волі керівників країн Європи.

На думку дипломата, в разі запуску трибуналу двом диктаторам доведеться далеко бігти або зникнути.

Заступник Державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд припустила, що трибунал над Росією може запрацювати вже влітку. Як заявила чиновник, країни Великої сімки працюють над цим питанням і вивчають механізми запуску ініціативи.

Війна Росії проти України:

Володимир Путін Гаазький трибунал війна Росії та України
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