Росія не зможе воювати вже за 3 місяці, в окупантів час до весни - Буданов

Агресорка Росія зазнала величезних втрат на війні проти України, у неї закінчуються інструменти для ведення бойових дій, сказав Кирило Буданов.

Економіка Росії не зможе покрити її втрати на війні з Україною - Буданов / Колаж УНІАН, Міноборони РФ

Країна-окупант Росія зазнала величезних втрат на війні проти України. Її економіка не дозволить Москві вести бойові дії вже за 3 місяці. У агресора для досягнення своїх "цілей" залишився час до весни, далі у окупантів закінчаться інструменти ведення війни. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Як повідомляє пресслужба ГУР, він розповів про те, що російська економіка вже за три місяці не зможе забезпечувати потреби агресора РФ для війни з Україною.

За словами керівника військової розвідки, у окупантів Росії залишився час до весни, щоб досягти хоча б якихось результатів на війні проти України. Якщо у загарбників нічого не вийде, Москва залишиться без інструментів для ведення подальших агресивних військових дій.

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"Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у росії закінчаться її інструменти війни", - підкреслив Кирило Буданов.

Наступ Росії на Україну

Заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький раніше заявив, що новий наступ агресора Росії на Україну розпочався в лютому.

Російські окупанти ведуть наступальні дії в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Вони "хочуть" захопити Куп'янськ на Харківщині, а також Бахмут, Лиман, Авдіївку і Вугледар Донецької області.

В Інституті вивчення війни зазначили, що у окупаційній армії Росії не вистачає сил і засобів для нового наступу на Україну.

На думку фахівців, загарбники, незважаючи на атаки на Донбасі і в Запорізькій області, не можуть досягти поставлених командуванням "завдань".

Начальник ГУР МО Кирило Буданов зробив прогноз, згідно з яким активна фаза війни Росії проти України може закінчитися влітку 2023 року. Як вважає керівник військової розвідки, у ЗСУ є шанси звільнити свої території в межах 1991 року.

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Війна Росії проти України: