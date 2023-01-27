Міжнародний трибунал для Росії може з'явитися до літа - Нуланд

Заступник Державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що механізм вже розробляється.

Путін, Росія / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Міжнародний трибунал, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за скоєні в Україні військові злочини, може розпочати свою роботу влітку 2023 року.

Заступник Державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд зазначила, що США працюють над цим питанням спільно з країнами G7 і Україною - розглядаються різні моделі механізму, пише Голос Америки.

"Я хотіла б, щоб ми прийшли до річниці (вторгнення, - ред) - приблизно в лютому, але це може зайняти ще кілька місяців. Але до літа я б хотіла, щоб цей механізм з'явився", - сказала вона.

Раніше повідомлялося, що влада Франції вже запустила процес, який передбачає відкриття спецтрибуналу для російських окупантів. Передбачається, що вони будуть займатися злочинами, які скоїли російські агресори в Україні.

Нагадаємо, раніше російський опозиціонер, екс-депутат Держдуми РФ Геннадій Гудков зазначав, що над російським диктатором Володимиром Путіним потрібно провести трибунал і якомога швидше. Однак зараз це неможливо зробити.

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