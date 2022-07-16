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Кремль продовжить війну: генерал розкрив найближчі плани Путіна щодо України

16 липня 2022, 12:04

Москва висунула Києву ультиматум: або Україна погоджується на переговори на умовах Путіна, або РФ починає масштабний наступ на ключових напрямках.

Володимир Путін, Микола Маломуж
Путін поставив завдання остаточно захопити Луганщину, потім - Донецьку область / Фото УНІАН

Президент РФ Володимир Путін має намір продовжувати війну в Україні. У його планах - посилення військового потенціалу, нова хвиля мобілізації, повне захоплення Луганської та Донецької областей, а також півдня України.

Таку думку висловив керівник Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж в інтерв'ю Obozrevatel.

За його словами, Москва фактично висунула Києву ультиматум: або Зеленський погоджується на переговори на умовах Путіна, або РФ починає масштабний наступ на ключових напрямках.

"РФ зараз намагається продовжити стратегічну наступальну операцію, поставлено завдання остаточно захопити Луганську область - там залишилося кілька населених пунктів. Наступний етап - Донецька область, місто Сіверськ, Слов'янськ, Бахмут, Краматорськ. Там зосереджено основні зусилля", - сказав Маломуж.

За його словами, Росія має дуже великий дефіцит особового складу. Недарма Радфед і Держдума РФ ухвалили нові рішення щодо посилення військового потенціалу окупантів. Зокрема, про перехід економіки на військові рейки, можливо, розширення переліку підстав для мобілізації окремих категорій громадян.

Як повідомляв Главред, генерал армії Микола Маломуж також спрогнозував, як розвиватимуться події на війні до кінця літа і чи можна очікувати перелому. За його словами, всі озвучені Росією плани складно реалізувати, за винятком, можливо, частин Луганської та Донецької областей.

читайте такожВже у серпні: Піонтковський пояснив, з чого почнеться капітуляція ПутінаРаніше офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія не збирається припиняти війну проти України. За її словами, в Кремлі наполягають на продовженні так званої "спеціальної операції" та вірять, що всі її завдання будуть виконані. Втім, про які саме завдання йдеться, Захарова не уточнила.

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