Поки ніхто не дає Україні членства ні в ЄС, ні в НАТО: Зеленський відреагував на слова Пристайка

Зеленський зустрівся з Шольцем / Reuters

У понеділок, 14 лютого стало відомо, що посол України у Великій Британії Вадим Пристайко нібито заявив, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, щоб уникнути війни з Росією.

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом прокоментував його слова.

За його словами, поки ніхто не дає Україні членства ні в ЄС, ні в Альянсі. Також він заявив, що відмови Києва від НАТО хочуть на Заході.

"Я думаю, що сьогодні багато лідерів трішечки натякають Україні, що можна не піднімати питання членства в Альянсі. Мені здається, ніхто цього вже не приховує", - заявив Зеленський.

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читайте такожБританія підтримає будь-яке рішення України з приводу НАТОНагадаємо, пізніше стало відомо, що в інтерв'ю BBC Radio 5 Live Пристайко сказав: "Ми могли б (відмовитися від членства в НАТО - ред.). І це, можливо, відвернуло б кризу сьогодні. Але вже завтра ми знову залишилися б незахищеними". Також Пристайко додав, що курс на Північноаталантичний Альянс закріплений в нашій Конституції.

Також речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі ТСН сказав, що слова українського посла про нібито відмову від членства в НАТО були вирвані з контексту.

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