Путін назвав вступ України до НАТО "дуже небезпечним"

Путін про вступ України в НАТО / Reuters

Президент Росії Володимир Путін назвав "нескінченним і дуже небезпечним" розширення НАТО на схід і вступ України до Альянсу.

"Щодо організації питань, пов'язаних з безпекою в Європі і відповіді на наші занепокоєння, пов'язані з нескінченним, на наш погляд, і дуже небезпечним розширенням НАТО на схід. Тепер вже і за рахунок колишніх республік Радянського Союзу, включаючи Україну", - сказав Путін.

При цьому, Росія сформувала свою реакцію на відповіді США і НАТО з приводу її вимоги про так звані "гарантії безпеки" і заявляє, що шанс на переговори "є завжди".

За словами глави МЗС РФ Лаврова, відповідь США на російські пропозиції складається з двох частин, і перша не може задовольнити Москву.

"Перша частина реагує на три наші ключові проблеми, які ми позначили: нерозширення НАТО, нерозміщення загрозливих нам ударних озброєнь і в цілому повернення військової і військово-технічної конфігурації в Європі на позиції 1997 року, коли був підписаний основний акт Росія-НАТО, якому вперше в цьому форматі прозвучало завдання забезпечити неподільність безпеки. З цих питань відповідь негативна. Він нас, звичайно, задовольнити не може", - сказав Лавров.

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Гарантії безпеки

Нагадаємо, російське МЗС 17 грудня оприлюднило два документи, які ініціювала Москва і передала на розгляд Штатів – проект договору Росії і США про гарантії безпеки і угода щодо заходів забезпечення безпеки Америки, РФ і Північноатлантичного альянсу. Тепер росіяни чекають переговорів з американцями за даними ініціативам.

У проектах угод йдеться про те, що Росія має намір наполягати на гарантіях щодо відмови від включення України до Північноатлантичного альянсу і нерозширенні Альянсу на схід. Крім того, Москва вимагає, щоб обидві сторони не використовували території третіх країн для нападу один на одного.

Спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не мають наміру вести переговори з РФ з питань європейської безпеки без участі держав ЄС та країн-партнерів. Американці не готові йти на поступки в питанні, яке пов'язане з обмеженням суверенних держав права самостійно визначати своє майбутнє.

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