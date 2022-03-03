Росія готується запровадити воєнний стан: що очікувати

Росія / Колаж Reuters

4 березня Росія зібралася запровадити воєнний стан на всій території, щоб запобігти протестам проти війни в Україні і створити необхідний резерв військ для продовження війни.

З цією метою 3 березня було проведено засідання Ради Безпеки РФ.

У містах України російська артилерія і авіація продовжують вбивати цивільне населення і руйнувати критичну інфраструктуру і житлові будинки. Як результат злочинних обстрілів, сьогодні знову гинули десятки людей у Чернігові, Харкові та Маріуполі.

Що означає воєнний стан в Росії

Введення воєнного стану дозволить запобігти можливому масовому скупченню людей як на можливих антивоєнних демонстраціях, так і на акціях протестів, пов'язаних з санкціями. Крім того, введення воєнного стану може допомогти РФ приховано провести мобілізацію для створення необхідного резерву військ для продовження війни з Україною.

РФ також планується використання мобілізованих українських громадян з російськими паспортами у складі 1 і 2 АК в наступальних діях, зокрема для штурму Києва та Одеси в якості авангардних підрозділів, що мають більше шансів загинути.

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Сили стратегічного стримування РФ продовжують перебувати в особливому режимі несення служби за наказом Путіна. Це продовження ядерного шантажу в рамках підготовки до мирних переговорів з українськими чиновниками і переговорами з представниками заходу.

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Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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