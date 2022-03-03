УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Росія готується запровадити воєнний стан: що очікувати

3 березня 2022, 23:27

Сили стратегічного стримування РФ продовжують перебувати в особливому режимі несення служби за наказом Путіна.

Росія санкції війська
Росія / Колаж Reuters

4 березня Росія зібралася запровадити воєнний стан на всій території, щоб запобігти протестам проти війни в Україні і створити необхідний резерв військ для продовження війни.

З цією метою 3 березня було проведено засідання Ради Безпеки РФ.

У містах України російська артилерія і авіація продовжують вбивати цивільне населення і руйнувати критичну інфраструктуру і житлові будинки. Як результат злочинних обстрілів, сьогодні знову гинули десятки людей у Чернігові, Харкові та Маріуполі.

Що означає воєнний стан в Росії

Введення воєнного стану дозволить запобігти можливому масовому скупченню людей як на можливих антивоєнних демонстраціях, так і на акціях протестів, пов'язаних з санкціями. Крім того, введення воєнного стану може допомогти РФ приховано провести мобілізацію для створення необхідного резерву військ для продовження війни з Україною.

РФ також планується використання мобілізованих українських громадян з російськими паспортами у складі 1 і 2 АК в наступальних діях, зокрема для штурму Києва та Одеси в якості авангардних підрозділів, що мають більше шансів загинути.

Реклама

Сили стратегічного стримування РФ продовжують перебувати в особливому режимі несення служби за наказом Путіна. Це продовження ядерного шантажу в рамках підготовки до мирних переговорів з українськими чиновниками і переговорами з представниками заходу.

читайте такожСБУ перехопила розмови агресора: розкрито плани Росії щодо захоплення України

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

Читайте також:

viber
війна в Україні військове положение Росія війна Росії та України
Зараз ви переглядаєте новину «Росія готується запровадити воєнний стан: що очікувати». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Під Києвом 70 "кадирівців" згоріли живцем, решта - втекла з УкраїниПід Києвом 70 "кадирівців" згоріли живцем, решта - втекла з України Білоруські війська зайшли на територію УкраїниБілоруські війська зайшли на територію України Особистий ендшпіль Путіна, або Чому Росія програєОсобистий ендшпіль Путіна, або Чому Росія програє Поки РФ намагається захопити Україну, Японія пред'явила претензії на Південні КурилиПоки РФ намагається захопити Україну, Японія пред'явила претензії на Південні Курили "Покажіть це Путіну": у Маріуполі через обстріл росіян загинула 6-річна дівчинка"Покажіть це Путіну": у Маріуполі через обстріл росіян загинула 6-річна дівчинка

Останні новини

00:33

Тисячі полонених і дезертирів: Лондон назвав головний прорахунок Путіна у війні з Україною

00:32

Російські окупанти захопили в полон і використовують для пропаганди українського льотчикаВідео

00:21

За крок від дефолту: кредитний рейтинг РФ падає у прірву

00:13

Путін у розмові з Макроном відмовився припинити атаки на УкраїнуВідео

00:01

Астролог розповів, коли закінчиться війна в УкраїніВідео

Реклама
03 березня, четвер
23:46

"Накрили їх повністю": ЗСУ потужно вдарили по окупантах РФ на двох напрямкахВідео

23:27

Росія готується запровадити воєнний стан: що очікуватиВідео

23:27

Окупанти продовжують нести втрати: 245 одиниць техніки окупанта розбито в Миколаївській області

22:58

Горять як сірники: партизани палять і знищують бронетехніку ворогаВідео

22:37

Біженці з України отримали право жити в ЄС протягом трьох роківВідео

22:29

Росія відправила в Україну 90% своїх військ: Пентагон розповів про військову слабкість РФВідео

22:15

США вдарили потужними санкціями по олігархам ПутінаВідео

22:07

"Відмовився здаватися "руському миру " - голова Донецької ОДА про Маріуполь

21:57

Морги та лікарні забиті: окупантів РФ, що навоювалися, звозять у МозирВідео

21:42

Рада дозволила видавати вогнепальну зброю цивільнимВідео

21:30

"Путін - божевільний карлик": окупанти почали масове бомбардування Сумської областіВідео

21:14

Найбільша нафтова компанія Росії виступила проти війни в Україні

21:12

Десантники відмовляються: військові Білорусі не хочуть воювати проти УкраїниВідео

21:05

США не створюватимуть безпольотну зону над Україною, щоб уникнути війни з РФ – Псакі

21:02

СБУ перехопила розмови агресора: розкрито плани Росії щодо захоплення УкраїниВідео

Реклама
20:45

Зеленський "опустив" Лаврова: "На обличчі написано його життя і його кінець"Відео

20:42

Окупанти намагаються захопити Запорізьку АЕС

20:37

РФ планує обстріляти "Градами" свою територію і звинуватити в цьому Україну – Кулеба

20:36

Зеленський розповів, про що готовий говорити з ПутінимВідео

20:25

Знищили колону окупантів: у ГУР показали відео із зачисткою ГостомеляВідео

20:03

"Бомбардування Успенського собору - це цинізм російської влади" - Зеленський

20:01

"У всіх переговорах є сенс, будь-яке слово важливіше за постріл": Зеленський про перемовини з РФ

19:58

Міжнародний штаб допомоги українцям: порядок пропуску гуманітарної допомоги через кордон спрощено

19:48

Бліцкриг Росії, пенсії та виплати українцям: Шмигаль розповів про ситуацію в УкраїніВідео

19:47

Епіцентр працює на потреби захисників та відділень тероборони

19:41

"Не отримали результати, на які розраховували": в ОП розкрили деталі переговорів з РФВідео

19:35

"Росія йтиме до Берлінської стіни": Зеленський звернувся до ЗаходуВідео

19:23

"Ситуація складна": Кличко розповів про майбутні складні події в КиєвіВідео

19:21

Наступ РФ захлинувся, окупанти масово здаються в полон: в СБУ розкрили деталіВідео

19:14

Низку сайтів українських держорганів зламали, ворог поширює фейк про капітуляцію України

19:14

"Херсонщина - це Україна", - в ОДА спростували фейки російської пропаганди

19:06

Весняне рівнодення 2022: дата, традиції і заборони дня

19:03

Україну терміново запросили на зустріч НАТОВідео

18:43

У Києві загарбники влаштовують мінні пастки, маскуючи їх під дитячі іграшкиФото

18:34

"Драпали як могли" - українська армія розгромила колону кадирівцівВідео

Реклама
18:29

"Чого ти боїшся, я не кусаюся. Сядь зі мною, поговори": Зеленський різко звернувся до ПутінаВідео

18:25

"Хоче захопити всю Україну": Макрон розповів про розмову з ПутінимВідео

18:12

Кулеба назвав головну умову України на переговорах з РФВідео

17:51

"Кинули, як худобу": загарбники РФ збунтувалися проти свого командуванняВідео

17:48

Ласкаво просимо до нового світу, російські "визволителі": чому на Росію чекає п...децьПогляд

17:45

Британський офтальмологічний центр працює безкоштовно для всіх громадян України

17:44

Лукашенко заявив, що Білорусь намагаються "заштовхати" на війну в УкраїніВідео

17:33

Інформація для осіб, які залишають Україну

17:15

Окупанти відкрили вогонь по мирних людях на блокпості та увійшли в Енергодар

16:59

Безпольотна зона над Україною: Рада звернулася до міжнародної спільнотиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти