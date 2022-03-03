СБУ перехопила розмови агресора: розкрито плани Росії щодо захоплення України

СБУ перехопила розмови агресора / Фото Reuters

Служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову російських омонівців. У бесіді окупанти обговорювали так звану "спецоперацію" Росії в Україні: вони відкрито назвали свої дії "війною". При цьому самовпевнено заявляли, що захоплять територію України за три дні.

Про це повідомляє Главред із посиланням на прес-центр СБУ.

Ситуацію під Гостомелем омонівці охарактеризували так: "Ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, наші другими, за нами кемеровські, за кемеровськими – СОБР кемеровський".

У результаті красноярців розбили з танків і мінометів у "дим". Підрозділ авторів розмови також зазнав важких втрат, а ось силовики з Кемерово з вогняного мішка встигли вискочити.

"Але й у них - один 200-й і три 300-і. Про наших взагалі нічого не відомо. Скільки там "наваляло" нашим, ніхто не знає", – зізнався один із окупантів.

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Наступ РФ захлинувся, окупанти масово здаються в полон. Як приклад СБУ наводить випадок в Миколаєві, де захоплені російські десантники не намагалися чинити опір. Частина відразу здалася в полон. Згодом біля Миколаєва добровільно здалися в полон шість російських танкістів.