Найбільша нафтова компанія Росії виступила проти війни в Україні

Закликали сісти за стіл переговорів і зупинити війну.
Друга за величиною нафтова компанія Росії "Лукойл" виступила із закликом припинити війну проти України.
"Лукойл" стала першою великою російською компанією, яка виступила проти війни. Про це повідомляти Європейська правда.
У компанії висловили занепокоєння з приводу подій в Україні. Правління компанії закликає до переговорів щодо припинення війни.
Управління контролю за іноземними активами США в січні цього року внесло "Лукойл" в список секторальних санкцій, проти яких введені обмеження на угоди по окремих проектах.
Співвласник "Лукойлу" Вагіт Алекперов вже втратив понад 5 мільярдів після початку військової агресії РФ проти України.
Акції компанії в Лондоні впали на 99% після початку війни проти України.
Раніше Главред писав, що російський бізнесмен Олег Дерипаска передрік Росії жорстку кризу, які триватиме щонайменше три роки.
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