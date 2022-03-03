Найбільша нафтова компанія Росії виступила проти війни в Україні

Нафтова вишка / politicsglobal

Друга за величиною нафтова компанія Росії "Лукойл" виступила із закликом припинити війну проти України.

"Лукойл" стала першою великою російською компанією, яка виступила проти війни. Про це повідомляти Європейська правда.

У компанії висловили занепокоєння з приводу подій в Україні. Правління компанії закликає до переговорів щодо припинення війни.

Управління контролю за іноземними активами США в січні цього року внесло "Лукойл" в список секторальних санкцій, проти яких введені обмеження на угоди по окремих проектах.

Співвласник "Лукойлу" Вагіт Алекперов вже втратив понад 5 мільярдів після початку військової агресії РФ проти України.

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Акції компанії в Лондоні впали на 99% після початку війни проти України.

Раніше Главред писав, що російський бізнесмен Олег Дерипаска передрік Росії жорстку кризу, які триватиме щонайменше три роки.

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