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Ризик небезпечної "угоди" Трампа і Путіна щодо України: у Politico розкрили деталі

Андрій Ганчук
31 липня 2025, 17:38оновлено 31 липня, 18:26
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У Європі побоюються відновлення закупівель російського газу.
Трамп, Путин
Трамп і Путін можуть укласти "економічну угоду", у Східній Європі побоюються сценарію - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Коротко:

  • У Східній Європі побоюються, що Трамп укладе "угоду" з Путіним щодо України
  • США вже скасовують деякі санкції проти РФ
  • Обговорюється співпраця США і РФ у питаннях постачання газу в Європу

У країнах Східної Європи зростають побоювання щодо того, що президент США Дональд Трамп може запропонувати очільнику Кремля Володимиру Путіну масштабні поступки і домовленості у сфері економіки в обмін на завершення війни проти України.

"Економічна угода заради миру"

У матеріалі Politico йдеться про те, що дипломати, експерти і працівники енергетичної галузі побоюються руйнування з боку Трампа економічного "вогневого кільця" навколо Росії. Такий крок поставить під удар американську індустрію скрапленого природного газу.

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"Єдина річ, яка може зупинити стрімке зростання LNG-індустрії США, - це відновлення постачань енергоресурсів із Росії", - вважає колишній посол США в Україні, екскерівник енергетичного бюро Держдепу Джеффрі Пайєтт.

Загроза відновлення закупівель газу з Росії

Як пишуть журналісти, незважаючи на те, що газопроводи з Росії в ЄС не запущено, деякі санкції вже послаблюються, а окремі політики в Європі не виключають повернення до закупівель газу від Кремля.

Зокрема, інвестори зі США обговорюють можливе партнерство в РФ щодо відновлення поставок газу в Німеччину.

"Нас турбує перспектива повернення російської енергетики та невизначеність позиції США. Втім, ми сподіваємося, що зможемо переконати, що це - велика помилка", - сказав анонімно один із представників країн Східної Європи.

Газопроводи з Росії до Європи, газ, інфографіка
Газопроводи з Росії до Європи / Інфографіка: Главред

Ультиматум Трампа і мита проти партнерів Росії - новини:

Як повідомляв Главред, Трамп поставив Росії новий ультиматум 28 липня: 10-12 днів замість 50-ти. Якщо Кремль за цей період не досягне миру з Україною, на економічних партнерів РФ чекають санкції.

Утім, Трамп уже оголосив про мита у 25% з 1 серпня для Індії. Причина - високі торговельні бар'єри з боку Нью-Делі та купівля енергоресурсів у Росії.

Державні НПЗ Індії на тлі погроз Трампа запровадити мита у 100% вже відмовляються від російської нафти. Компанії шукають заміну "чорному золоту" в країнах Близького Сходу і Західної Африки.

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Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

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