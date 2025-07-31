'Треба змінити режим в РФ': Зеленський вийшов із серйозною заявою

Президент України наголосив, що в інакшому випадку після закінчення війни Москва продовжить дестабілізувати сусідні держави.

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Зеленський вийшов із серйозною заявою/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скрін з відео

Коротко:

Зеленський закликав, щоб світ посприяв зміні режиму в РФ

Він наголосив, що РФ б’є по Україні, навіть коли весь світ закликає її зупинити війну

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародне співтовариство сприяти зміні режиму в країні-агресорці Росії.

Про це пише The Guardian. У виданні процитували слова Зеленського про те, що якщо режим в РФ не зміниться, то "навіть після закінчення війни Москва продовжить дестабілізувати сусідні держави".

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Також український президент на фінській конференції "Гельсінкі+50", присвяченій 50-й річниці Гельсінкських угод 1975 року, сказав, що російське керівництво "ментально застрягло в іншому столітті, часі жорстокого насильства та повного зневажання прав людини та рівності"

"Ми знаємо, що такі ідеї та такі часи ніколи не повинні повернутися до Європи", – наголосив він.

Зеленський зазначив, що повне неприйняття світу після Другої світової війни… є основою нинішнього режиму в Росії". Водночас він наголосив, що Росію можна змусити зупинити цю війну.

"Нам потрібно повністю заблокувати російську військову машину, відрізати її військову промисловість, обмежити її прибутки від енергетики та, нарешті, запустити всі заморожені російські активи, включаючи вкрадені багатства… у роботу, захищаючись від російської агресії", – сказав президент України.

Він наголосив, що настав час не просто заморозити російські активи, а конфіскувати їх, і далі використовувати їх для миру, а не для війни.

У той же час Зеленський попередив, що якщо режим в РФ не зміниться, то Росія навіть після завершення війни буде дестабілізувати ситуацію в сусідніх країнах.

"Але якщо світ не прагне змінити режим у Росії, це означає, що навіть після закінчення війни Москва все ще намагатиметься дестабілізувати сусідні країни", – наголосив глава Української держави.

Експерт – про слабкі місця режиму Путіна

Депутат Державної думи Російської Федерації, єдиний, хто свого часу проголосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов під час чату на Главреді зазначив, що головна слабкість Росії – це її ригідність (неподатливість, нездатність змінювати погляди чи поведінка у відповідь нові умови, – ред.) і відсутність креативу.

За його словами, творчо мислячих людей система не заохочує. У Росії багато розумних людей, але їх розум спрямований на утримання в рамках системи, а не на будь-яку модернізацію. Пономарьов наголосив, що це дуже помітно, якщо порівнювати з Україною, де все навпаки. Тому Україна тримається та виграє за рахунок особистої ініціативи.

"Росія – це динозавр, де дуже погано проходять сигнали по системі, але він дуже масивний і за рахунок цього може дохнути досить довго, але це не скасовує того, що він дохне. Режим, який побудував Путін, звичайно, приречений. Питання в тому, скільки життів він забере, доки дійде до свого кінця", – сказав Пономарьов.

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, РФ вночі вдарила по Україні ракетами і дронами – яке місто стало основною ціллю удару РФ. Внаслідок ударів є загиблі і постраждалі. Окупанти запустили по Україні вночі понад три сотні дронів і ракет.

Також раніше у Генштабі розповіли, де ворог планував прорив. Захисники України успішно зупинили штурми ворога на півдні, сході та півночі, відбивши більшість атак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай не хоче, щоб Росія програла війну – стало відомо, яка небезпека чатує на Україну через КНР. Китай сприймає Україну як пішака Заходу, а Росію – як партнера, каже дипломат.

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Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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