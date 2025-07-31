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Покарання Трампа спрацювало: Індія прийняла рішення щодо нафти від Путіна - Reuters

Андрій Ганчук
31 липня 2025, 15:56оновлено 31 липня, 16:28
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Індію вважали найбільшим покупцем російської сирої нафти, яка йде морем.
Трамп, нефть
Заводи НПЗ в Індії відреагували на погрози Трампа 100% митами для покупців російської нафти / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Pixabay

Головне:

  • Погрози Трампа на адресу Індії спрацювали
  • Державні НПЗ Індії відмовляються від російської нафти
  • В Індії вже шукають заміну російській нафті

Державні заводи Індії з переробки нафти цього тижня зупинили імпорт нафти з країни-окупанта Росії. Таке рішення ухвалено на тлі заяви президента США Дональда Трампа про готовність запровадити мито у 100% за співпрацю з Москвою.

Що відомо про відмову Індії від імпорту нафти з РФ

Як повідомляє Reuters з посиланням на чотири своїх джерела в нафтопереробній галузі, від російської нафти відмовилася, зокрема, й Indian Oil Corp - найбільша нафтова компанія Індії, що управляє половиною індійських НПЗ потужністю в 60 млн тонн на рік.

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Крім того, припинили купувати нафту в Росії й такі компанії, як Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum і Mangalore Refinery Petrochemical.

Тепер, за інформацією журналістів, НПЗ Індії шукають заміну сировині з Росії і вже почали закуповувати нафту в країн Близького Сходу ОПЕК і в Західній Африці.

Які компанії ще купують нафту в Росії

Найбільшими покупцями нафти Росії в Індії залишаються приватні НПЗ: Reliance Industries і Nayara Energy, у них своя частка є у компанії Роснефть. Утім, російська компанія вже потрапила під 18-й пакет санкцій ЄС і тепер у неї труднощі з продажем нафтопродуктів.

Журналісти також додали, що донедавна саме Індія була найбільшим покупцем сирої нафти з Росії, яка йде морем.

Покарання Трампа спрацювало: Індія прийняла рішення щодо нафти від Путіна - Reuters
Ціна на нафту WTI 2000-2025 рр. /Інфографіка: Главред

Мита Трампа проти партнерів Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Трамп 29 липня поставив Росії новий ультиматум: 10-12 днів замість 50 днів для угоди з Україною про мир. Інакше на покупців російських енергоресурсів чекають санкції. Трамп вважає, що в 50-денному ультиматумі немає сенсу, оскільки за цей час поведінка Кремля не зміниться.

Також Трамп оголосив, що з 1 серпня США запроваджують торговельні мита проти Індії в розмірі 25%. Причина - високі торговельні бар'єри з боку Нью-Делі та купівля російських енергоресурсів.

Крім того, Трамп підписав указ про запуск додаткового мита в розмірі 40% для Бразилії, яка також торгує з Росією.

"Сьогодні президент Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткових 40%-вих мит на товари з Бразилії, унаслідок чого загальний розмір мита збільшився до 50% у відповідь на нещодавні дії, політику та практику уряду Бразилії, які представляють собою незвичну та надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів", - сказали в Білому домі.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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