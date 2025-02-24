'Новий етап війни': Сирський розповів про розгром РФ та звільнення територій

Плани росіян щодо захоплення Києва та відсікання території України від виходу до моря провалилися, зазначив Сирський.

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Сирський заявив про новий етап війни / Колаж Главред, фото: Головнокомандувач ЗС України /Facebook, 22 ОМБр

Про що сказав Сирський:

За 3 роки повномасштабного вторгнення РФ Україна звільнила понад 50% територій, яка була окупована з 24 лютого 2022 року

Безповоротні втрати РФ сягнули цифри в близько 250 тисяч

24 лютого минає три роки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ця дата ознаменувала новий етап боротьби за незалежність, яку Росія розпочала ще 11 років тому. Про це у своєму Telegram написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Світ не вірив, що ми вистоїмо, але український народ гідно стримує удари ворога. Ми розгромили російське наступальне угруповання, відкинули загарбників від Києва, звільнили північ України, Харківщину та Херсон", - йдеться у повідомленні.

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За його словами Збройні Сили України звільнили понад половину територій, захоплених ворогом після початку вторгнення у 2022 році, та успішно провели низку оборонних і наступальних операцій.

Сирський наголосив, що однією з ключових особливостей цієї війни стала здатність України діяти асиметрично. Яскравим прикладом цього є операція на Курщині, яка дозволила зірвати плани противника щодо наступу на Сумську та Харківську області. Вперше за 11 років бойові дії було перенесено на територію Росії, і наразі українські сили продовжують контролювати сотні квадратних кілометрів у цьому регіоні.

"Просування на сході дається окупантам дорогою ціною. За три роки противник втратив майже 870 тисяч солдатів та офіцерів (із них безповоротні втрати росіян становлять близько 250 тис. осіб), понад 10,1 тис. танків, 21,1 тис. бойових броньованих машин, 23,3 тис. артсистем. І цей список ворожих втрат можна продовжувати", - сказав він.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Україна завдає ударів по ворожих об’єктах у глибині території РФ, системно знищуючи склади озброєнь, аеродроми, військові та паливні підприємства. Це позбавляє агресора ресурсів для продовження війни.

"Як оцінювати наші результати? Порівнювати їх із планами противника. Київ, який росіяни прагнули здобути "за три дні", стоїть і через три роки. У 2022-му агресор хотів відсікти нас від моря, готував висадку десанту біля Одеси. А сьогодні Чорноморський флот РФ фактично припинив існування – ми загнали його рештки в бухти Новоросійська. За підтримки західних партнерів та власними зусиллями ми посилюємо оборонні спроможності, на тлі продовження оборонної операції проводимо реорганізацію Збройних Сил для підвищення їх ефективності", - підкреслив Сирський.

Він підкреслив, що українські інженери та ІТ-фахівці вписали нову сторінку в історію воєнного мистецтва. Ця війна стала першою, де безпілотники відіграють ключову роль, і саме Україна першою у світі створила Сили безпілотних систем.

Українські воїни, демонструючи майстерність і стійкість, стримують чисельно й ресурсно переважаючого противника. Головнокомандувач висловив гордість за кожного, хто боронить державу, і подякував громадянам за підтримку Сил оборони через пожертви та волонтерську діяльність. Він наголосив, що єдність українського народу є його головною силою.

Окрема подяка була висловлена міжнародним партнерам і союзникам, які допомагають Україні у боротьбі за незалежність на східному кордоні вільного світу.

"У цей день я хочу згадати всіх тих, хто віддав свої життя за волю України. Вічна їм памʼять і слава! Низький уклін кожній українській родині, яка втратила на війні з російськими окупантами сина чи батька, доньку чи матір, брата чи сестру. Ми помстимося за них. Український народ лише протягом 20-го століття пережив дві світові війни, колективізацію, Голодомор, окупації та репресії… Але українці вистояли і створили незалежну державу. Ми загартовані, сильні, єдині. Вистоїмо і тепер", - резюмував Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна веде складні перемовини зі США щодо надання доступу американській стороні до українських ресурсів в обмін на гарантії безпеки та подальшу допомогу. За даними The Economist, з посиланням на анонімних українських чиновників, переговори проходять у жорсткому форматі, а поведінка американців подекуди демонструє зверхнє ставлення. Деякі учасники процесу навіть охарактеризували їхній підхід як агресивний і грубий.

У ніч на 24 лютого в Рязанській області Росії пролунали вибухи. Невідомі безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод — один із найбільших у країні. Це вже третій удар по підприємству з початку 2025 року.

США та Росія вели переговори протягом усієї війни й продовжують цей процес. Однак питання припинення війни в Україні неможливо вирішити без її безпосередньої участі. Про це заявив Володимир Зеленський 23 лютого під час пресконференції на форумі "Україна. Рік 2025".

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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