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РФ створює загони "Шторм Z" для боїв у містах - ISW

7 квітня 2023, 08:51
Кожна рота "Шторм-Z" складається зі 100 осіб та призначена для ведення бойових дій в містах або в складних географічних районах.

Військовий РФ
Країна-окупант Росія формує з резервістів спецпідрозділів загони "Шторм Z" / Фото t.me/mod_russia

Російське військове командування створює спеціалізовані ротні загони "Шторм-Z" для боїв серед міських забудов або для захоплення укріплених пунктів.

Загони створюють поза структурою звичайних армійських підрозділів і потім "комбінують" з уже існуючими полками і бригадами. Йдеться про нові загони, які планують задіяти у складі 8-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ), 1-го армійського корпусу (формувань "ДНР"). Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики, посилаючись на дані неназваного українського офіцера запасу, стверджують, що "Шторм-Z" формують у складі фронтових з'єднань переважно з резервістів. Інформація офіцера називається надійним джерелом.

Зазначається, що кожна рота "Шторм-Z" складається зі 100 осіб і призначена для ведення бойових дій в містах або в складних географічних районах з метою захоплення важливих об'єктів – опорних пунктів, командних пунктів і вузлів зв'язку.

"Російське військове командування, ймовірно, прагне створити роти "Шторм Z" та приєднати їх до вже діючих елементів, щоб посилити незначні тактичні успіхи і заохотити подальші наступальні операції та досягнення", - йдеться у звіті.

В ISW припускають, що штурмові роти, ймовірно, будуть розгорнуті уздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк, де підрозділи Південного військового округу активно беруть участь в безперервних безуспішних наступальних операціях.

"Ефективність дій цих підрозділів викликає сумніви, оскільки вони проходять лише 10-15 днів прискореної підготовки. Цього часу замало, щоб навчитися виконувати складні бойові завдання навіть для військових з досвідом і досягти бойової злагодженості", – вважають експерти інституту.

Як повідомляв Главред, в ISW повідомляли, що у Росії зростає паніка через контрнаступ ЗСУ.

Нагадаємо, газета The New York Times писала про те, що в соціальних мережах були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ. Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, що з'явилися в Twitter і Telegram.

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