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Рішення про переговори з РФ повинна ухвалювати лише Україна - Білий дім

7 квітня 2023, 07:30
Лише президент України Володимир Зеленський може визначити, чи готовий і коли він готовий вести переговори, в якому контексті та про що, сказав Джон Кірбі.
Джон Кірбі
Джон Кірбі / Фото defense.gov

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що рішення про мирні переговори з Росією має ухвалюватися лише Україною, а ініціювати їх повинен президент Володимир Зеленський.

"Лише президент Зеленський може визначити, чи готовий і коли він готовий вести переговори, в якому контексті й про що. Ми вважаємо, що не може бути переговорів про Україну без України", - заявив Кірбі на брифінгу.

Таким чином представник Білого дому прокоментував публікації з сигналами про те, що українська сторона за певних умов готова вести переговори з РФ щодо Криму.

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Як повідомляв Главред, заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга в інтерв'ю Financial Times заявив, що Україна буде готова до переговорів щодо майбутнього тимчасово окупованого Криму з Росією, якщо ЗСУ проведуть успішний контрнаступ і дійдуть до адмінкордону півострова з Херсонською областю.

Він підкреслив, що це не означає, що Україна відмовляється від звільнення півострова від російських окупантів військовим шляхом.

"Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання... Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення (півострова – ред.) нашою армією", – заявив Сибіга.

Звільнення Криму

Україна зможе звільнити окупований росіянами Крим досить скоро, це може статися приблизно за 5-7 місяців. Як заявив 5 квітня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, у російської окупаційної армії немає ресурсів і сил, щоб утримати захоплений півострів.

Тим часом країна-агресор Росія почала готувати анексований Крим до контрнаступу ЗСУ. Всього за кілька тижнів окупанти побудували на півострові цілу мережу окопів і загороджень. Однак Україна навряд чи зважиться на захоплення Криму "в класичному сенсі", пише видання The Washington Post.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес вважає, що ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця серпня. За його словами, для реалізації сценарію силам оборони України знадобиться далекобійна зброя заходу.

На думку військового експерта Романа Світана, у армії України буде два сценарії звільнення Кримського півострова. Перший передбачає знищення військових об'єктів РФ на півострові за допомогою далекобійної зброї з подальшим оточенням загарбників. Другий - фронтальний захід ЗСУ на півострів. Перший сценарій кращий, оскільки в другому випадку війна в Криму може піти за сценарієм Донбасу.

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