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"Захід розкусив блеф Путіна": РФ зганьбилася погрозами про наслідки за перетин "червоних ліній" – Bild

7 квітня 2023, 08:04
Путін окреслював низку "червоних ліній" і погрожував ескалацією війни у разі їх переходу. Але коли Україна і Захід їх переходили, РФ нічого не могла вдіяти.
Владимир Путин, украинские военные
РФ зганьбилася погрозами про наслідки за перетин "червоних ліній"/ сайт Кремля, 59 ОМБПБр імені Якова Гандзюка

Диктатор країни-агресорки РФ Володимир Путін від початку повномасштабної війни уже не один раз оголошував про якісь "червоні лінії" і погрожував Україні та Заходу наслідками у разі, якщо вони ці лінії перейдуть. Але щоразу, як це ставалося, Росія ніяк не могла на це відповісти.

Вкінці кінців Захід розкусив блеф Путіна, і погрози російської сторони щодо ескалації у разі порушення "червоних ліній" практично зовсім перестали діяти. У результаті цього від початку 2023 року західні партнери почали постачати в Україну більше військової допомоги. Про це пише Bild.

У виданні зазначають, що практично усі "червоні лінії" зникли так само швидко, як їх виголошував російський диктатор Путін. Росія не виконала жодну зі своїх погроз.

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Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ погрожувала Заходу і вимагала, щоб західні країни не надавали зброю Україні. Тоді таке попередження налякало низку європейських лідерів, зокрема, канцлера Німеччини Олафа Шольца. У той час легке оборонне озброєння Україні надали лише кілька держав, серед яких США, Канада, Польща і країни Балтії.

Німеччина змінила свою політику щодо надання зброї в кінці лютого 2022 року. Проте єдиним наслідком цього було відключення і без того прикрученого газу для ФРН, пише видання.

Потім РФ вимагала, щоб Україна капітулювала, але українці продовжували мужньо відбиватися від ворогів. Країна-агресорка тоді "пообіцяла", що розгорне всю свою "багатомільйонну" армію. Але українці не припинили боротися, і вже через місяць російська окупаційна армія змушена була відступити з півночі України.

Влітку 2022 з боку РФ знову лунали погрози Заходу і вимоги не надавати зброю Україні, мовляв, це перетне чергові встановлені Путіним "червоні лінії". Тоді Росія погрожувала, що наслідком поставок в Україну зброї від Заходу стане ескалація війни. Але відбулося протилежне – чим більше зброї отримувала Україна, тим більше пригнічувалася Росія, яка зазнавала ще більших втрат на полі бою.

Якийсь час через погрози РФ здійснити ескалацію бойових дій та атакувати лінії постачання всередині країн НАТО Захід боявся надавати Україні бронетранспортери та основні бойові танки. Але коли Україна їх отримала, РФ не виконала своїх погроз і ніяк не змогла на це відповісти.

читайте також"Є чотири важливі складові": Подоляк повідомив про неминучий контрнаступ ЗСУПів року тому Україна перетнула одну з найважливіших "червоних ліній" – "напад на Росію". Саме так у країні-агресорці сприймали атаку на Кримський міст, яка сталася у жовтні 2022 року. Також у листопаді 2022 року українські військові звільнили частину Херсонської області разом з обласним центром.

Також у виданні нагадали, що на території країни-терориста РФ час від часу лунають різні вибухи, на що Росія теж не може ніяк відповісти.

У виданні наголошують, що Захід тепер також розкусив блеф Путіна щодо його погроз "відповісти на порушення "червоних ліній" Україною і західними державами". Коли на Заході розкусили, що РФ не може виконати свої погрози, Україні почали надавати більше зброю для оборони від країни-агресорки. Так, з березня 2023 року щотижня в Україну прибувають західні танки і БМП, до літа їх має бути 500. Також уже не виключається постачання західних винищувачів.

Таким чином поведінка РФ показала, що їхні "червоні лінії" зникають без будь-яких наслідків для України, як тільки їх перетинають.

Війна в Україні

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що контрнаступ Збройних сил України залежить від чотирьох важливих складових. Коли всі вони зійдуться, розпочнеться операція зі звільнення тимчасово окупованих українських територій.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що рішення про мирні переговори з Росією має ухвалюватися лише Україною, а ініціювати їх повинен президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на цьому тижні в соціальних мережах були опубліковані секретні військові документи, в яких докладно описані плани США й НАТО з нарощування сил української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ. Секретні військові документи з'явилися у Twitter і Telegram. Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком.

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