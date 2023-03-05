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Командування РФ свариться між собою через провал у Вугледарі : у Генштабі розповіли подробиці

5 березня 2023, 21:07
Шойгу вимагає, щоб російські окупанти будь-яким способом захопили Вугледар у Донецькій області.
Шойгу, російські окупанти
Шойгу вимагає, щоб окупанти за всяку ціну захопили Вугледар / Колаж фото Міноборони РФ

Росія хоче за всяку ціну захопити Вугледар в Донецькій області. Однак у армії РФ на цьому напрямку величезні втрати і на цьому тлі вже з'явилися серйозні конфлікти між військовим командуванням РФ. Про це заявили в Генштабі ЗСУ.

"У вищому військовому керівництві Російської Федерації назріває конфлікт через значні втрати і відсутність реальних досягнень на фронті", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що Шойгу вимагає "перемоги" в Вугледарі від командувача східним військовим округом Рустама Мурадова. Йому в лютому цього року Путін присвоїв звання генерал-полковника за доповідь про "успіхи" 155 бригади морської піхоти.

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За даними Генштабу, окупанти відмовляються йти в наступ у напрямку Вугледара.

"За наявною інформацією, керівництво бригади і військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, в який їх відправляє безталанне керівництво - йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення і підготовки", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на Вугледарському напрямку

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Вугледарському напрямку дуже непроста. Проте ЗСУ боряться та завдають шалених втрат окупантам.

"Ситуація дуже непроста. Боремось. Ламаємо окупанта й завдаємо Росії надзвичайно відчутних втрат. Ще раз і ще раз повторюю: що більше Росія втратить саме там, саме на Донбасі – Бахмут, Вугледар, Мар’їнка, Кремінна, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України", - наголосив український гарант.

Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів.

Раніше Главред повідомляв, що у боях під Вугледаром в результаті лише одного бою росіяни втратили 30 одиниць техніки і сотні військових. Російські війська виявилися нездатними провести планування операції з окупації міста. Штаби відчувають проблеми в управлінні військами і веденням бойових дій.

Інші новини:

війна в Україні Вугледар вторгнення Росії Сергій Шойгу
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