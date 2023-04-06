Донька не дочекалась тата-захисника: на війні загинув талановитий музикант і диригент

Костянтин Старовицький загинув на Краматорському напрямку. У захисника залишилися донька, дружина та мати.

На війні загинув талановитий музикант і диригент / Facebook Аліна Гордій, Київська опера

У кривавій боротьбі за свободу та незалежність України загинув талановитий музикант, диригент та артист оркестру Костянтин Старовицький, якому було лише 40 років. Смерть знайшла захисника на Краматорському напрямку, повідомляє Національний академічний духовий оркестр України.

"Сьогодні оркестр поніс непоправну втрату. Захищаючи нас з вами, захищаючи всю Україну, на Краматорському напрямку, загинув наш колега Костянтин Старовицький", - йдеться в повідомленні.

Костянтин Старовицький народився у 1982 році у Броварах Київської області. Він здобув освіту музиканта оркестру та фаготиста на оркестровому факультеті у Національній музичній академії України імені Чайковського, а згодом – на вокальному та диригентському факультеті, на кафедрі симфонічного диригування.

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У соцмережах колеги згадують загиблого Старовицького: "Страшна звістка…Сьогодні на Краматорському напрямку, загинув мій колега, диригент та чудовий музикант Костянтин Старовицький. Ми колись разом працювали над виставою… Костя диригував, я співала. Мріяли про сцену, зібрали гарну команду. Тепер він гратиме свою музику разом з небесним оркестром", - написала співачка Ангеліна Карпенко.

У захисника залишилися донька, дружина та мати.

Як повідомляв Главред, у тяжких боях на Донеччині загинув 22-річний прикордонник із Коломиї Івано-Франківської області Назар Циган. Життя захисника обірвалося у результаті артилерійського обстрілу в населеному пункті Серебрянка Бахмутського району.

Також повідомлялося, що російські окупанти вбили українського командира Антона Зайця. Боєць з позивним "Чехов" захищав Україну з 2014 року. Він воював на Донбасі та в Херсонській області. Військовий був родом з Кременчука і загинув 18 березня під Бахмутом.

Окрім того, в Україні загинув 38-річний військовий із Нової Зеландії Кейн Те Тай. Боєць із позивним "Черепаха" майже рік воював за Україну у складі "Іноземного легіону". Російські окупанти вбили чоловіка під Бахмутом на Донеччині. У загиблого героя вдома залишилася його 12-річна донечка.

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