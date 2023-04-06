УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Донька не дочекалась тата-захисника: на війні загинув талановитий музикант і диригент

6 квітня 2023, 23:45
Костянтин Старовицький загинув на  Краматорському напрямку. У захисника залишилися донька, дружина та мати.
Донька не дочекалась тата-захисника: на війні загинув талановитий музикант і диригент
На війні загинув талановитий музикант і диригент / Facebook Аліна Гордій, Київська опера

У кривавій боротьбі за свободу та незалежність України загинув талановитий музикант, диригент та артист оркестру Костянтин Старовицький, якому було лише 40 років. Смерть знайшла захисника на Краматорському напрямку, повідомляє Національний академічний духовий оркестр України.

"Сьогодні оркестр поніс непоправну втрату. Захищаючи нас з вами, захищаючи всю Україну, на Краматорському напрямку, загинув наш колега Костянтин Старовицький", - йдеться в повідомленні.

Костянтин Старовицький народився у 1982 році у Броварах Київської області. Він здобув освіту музиканта оркестру та фаготиста на оркестровому факультеті у Національній музичній академії України імені Чайковського, а згодом – на вокальному та диригентському факультеті, на кафедрі симфонічного диригування.

відео дня

У соцмережах колеги згадують загиблого Старовицького: "Страшна звістка…Сьогодні на Краматорському напрямку, загинув мій колега, диригент та чудовий музикант Костянтин Старовицький. Ми колись разом працювали над виставою… Костя диригував, я співала. Мріяли про сцену, зібрали гарну команду. Тепер він гратиме свою музику разом з небесним оркестром", - написала співачка Ангеліна Карпенко.

У захисника залишилися донька, дружина та мати.

Як повідомляв Главред, у тяжких боях на Донеччині загинув 22-річний прикордонник із Коломиї Івано-Франківської області Назар Циган. Життя захисника обірвалося у результаті артилерійського обстрілу в населеному пункті Серебрянка Бахмутського району.

Також повідомлялося, що російські окупанти вбили українського командира Антона Зайця. Боєць з позивним "Чехов" захищав Україну з 2014 року. Він воював на Донбасі та в Херсонській області. Військовий був родом з Кременчука і загинув 18 березня під Бахмутом.

Окрім того, в Україні загинув 38-річний військовий із Нової Зеландії Кейн Те Тай. Боєць із позивним "Черепаха" майже рік воював за Україну у складі "Іноземного легіону". Російські окупанти вбили чоловіка під Бахмутом на Донеччині. У загиблого героя вдома залишилася його 12-річна донечка.

Більше новин про загиблих захисників:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:51

Всього 1 слово потрібно сказати 40 разів на Благовіщення: воно принесе достаток - прикмети 7 квітня

00:21

Як зробити найсмачніший твердий сир за 15 хвилин: простий фокус з двома інгредієнтамиВідео

06 квітня, четвер
23:45

Донька не дочекалась тата-захисника: на війні загинув талановитий музикант і диригент

23:06

Зброя та боєприпаси: Зеленський заявив про потужну підтримку ЗСУ після візиту до ПольщіВідео

22:30

Китай може зайняти проукраїнську позицію: Мусієнко назвав важливу умовуВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:01

Україна має стати 33-м членом НАТО - РезніковВідео

21:43

Колишня невістка Єлизавети II врізала правду про Чарльза III та КаміллуВідео

21:32

Рушники будуть як нові навіть без машинки: японський метод прання

21:03

У Зеленського розкрили план, як має закінчитися війнаВідео

Реклама
20:53

Реформа містобудування посилює органи місцевого самоврядування - віце-прем’єр Кубраков

20:52

Іван Яковина. У Росії сумно чекають на атаку ЗСУВідеоблоги

20:10

Хто на Росії нині ГеббельсПогляд

20:09

Гороскоп Таро на тиждень 10-16 квітня: Близнюкам - біль, Левам - пропозиціїВідео

19:58

"Є чотири важливі складові": Подоляк повідомив про неминучий контрнаступ ЗСУВідео

19:34

Андрій Бєдняков зворушливо звернувся до матері в річницю її смерті: "Скоро приїду..."

19:29

"Розбещував рідних дочок": у Дніпрі затримано священика УПЦ МПВідео

19:20

Чому не телефонує Сі ЦзіньпінПогляд

18:59

Характер за формою нігтів: манікюр розповість про приховані якості людини

18:50

"Путін хоче ліквідувати Зеленського": Данілов розкрив справжні плани КремляВідео

18:25

Дружина постійно труїла свого чоловіка, щоб той страждав: чоловік цікавим способом викрив її в цьому

Реклама
17:58

"Я не можу допомагати військовим": Лорак оскандалилася новим інтерв'ю в РосіїВідео

17:55

"Рівень загрози дуже високий": Гуменюк попередила про можливу підготовку точкових ракетних ударів РФВідео

17:29

Чим прикрасити паску в домашніх умовах: 3 простих і незвичайних способиВідео

17:13

Вдарить мороз і влаштує ковзанку: українців попередили про небезпечні метеоявищаВідео

17:10

Ціни почали скачки: експерт спрогнозував, як подорожчають продукти до ВеликодняВідео

17:08

МОЗ за підтримки Favbet готує рекомендації із запобігання ігровій залежності реклама

17:07

Потрібно знайти жабу за 5 секунд: з завданням впорається лише 1% людейВідео

16:56

"Звести в одну купу і знищити": Лукашенко зробив заяву про ядерну зброюВідео

16:42

Лідер Китаю Сі Цзіньпін готовий зателефонувати Зеленському - французький дипломат

16:35

Діма Коляденко зізнався Ірині Білик у коханні на тлі чуток про возз'єднання

16:33

Хочуть усиновити трьох: ветеран ВПС закохався і "одружився" на чат-боті з мобільного додатку

16:05

Данілов - про контрнаступ ЗСУ: події будуть не на користь Росії, там вже дуже хвилюютьсяВідео

15:59

Швидкий делікатес на Великдень 2023: рецепт листкового салату, за вуха не відтягнутиВідео

15:31

Діамантові сяючі писанки на Великдень: як пофарбувати яйця виномВідео

15:08

Суд прийняв рішення: Остап Ступка заарештований за п'яне ДТПВідео

15:07

Навіщо носити в кишені лавровий лист: гроші попливуть просто в руки

15:00

Чи можна посадити авокадо у дворі: міф чи реальністьВідео

14:57

Лідер Китаю Сі Цзіньпінь відверто висловився про війну в Україні і закликав РФ до переговорівВідео

14:56

Юрій Горбунов відверто розповів про спілкування з колишнім чоловіком ОсадчоїВідео

14:55

Шалене везіння і тотальна удача вже стукають у двері: яким знакам зодіаку чекати сюрпризів у квітніВідео

Реклама
14:53

Працювала прибиральницею і потрапила в секту: як зараз виглядає Гюльчатай з "Білого сонця пустелі"

14:51

Парламент Литви ухвалив резолюцію про запрошення України до НАТОВідео

14:47

Argentem Creek Partners не полишає спроб здійснити рейдерське захоплення терміналу в Одесі актуально

14:42

Росіяни накинулися на Басту і вимагають скасувати його концерти за слова про війнуВідео

14:25

Дружина Тищенка шокувала мінімальними параметрами

14:22

Загадка, яка під силу лише геніям: потрібно за 7 секунд знайти меч гладіатора на картинці

14:00

Путіна огорнув страх, він всіх боїться і не вилазить з бункера - ДаніловВідео

13:56

Ломаченко розтікся в підлабузництві УПЦ МП і отримав лайк від УсикаВідео

13:53

"Це просто дно і брехня": переможниця "Холостяка" жорстко вивела Топольського на чисту водуВідео

13:30

Де зберігати гроші вдома по феншуй: 3 місця, які їх примножать

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023Закуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти