У Росії зростає паніка через контрнаступ, який готують ЗСУ - ISW

Російський інформпростір реагує на уповільнення російських операцій та можливість України перехопити ініціативу зі "значним занепокоєнням".

"Великий" весняний наступ РФ " наближається до кульмінації / Колаж фото УНІАН

На фоні провалу "великого" наступу російських окупаційних військ в Україні в інформаційному просторі РФ все частіше звучать фрази про потенційний масштабний контрнаступ ЗСУ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW нагадали, 24 березня заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що в Генштабі знають про підготовку Києва до наступальних дій. Він запевнив, що російський генштаб готує відповідні заходи.

Як йдеться у звіті, відомий російський військовий блогер розповів, що українці поширюють дезінформацію про плани нападу на Білгородську область, щоб відтягнути війська РФ в прикордонні райони і дозволити українським силам атакувати інші ділянки фронту.

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Водночас, інформують в ISW, ще один блогер попередив, що ЗСУ, ймовірно, спробують почати контрнаступ до того, як російська оборонно-промислова база отримає можливість збільшити виробництво і зміцнити потенціал РФ для захисту.

"Великий" російський весняний наступ досягає кульмінації, а інформпростір РФ, схоже, реагує на уповільнення російських операцій та можливість України повернути ініціативу зі значним занепокоєнням", - пишуть аналітики.

Крім цього, в Інституті вивчення війни пояснили, що російському військовому командуванню "потрібно буде перекинути значну кількість сил на лінію фронту, щоб або запобігти кульмінації, або почати відновлення наступальних операцій".

Наступ РФ і контрнаступ ЗСУ

Російські окупаційні війська можуть спробувати почати новий наступ на Україну в недалекому майбутньому. Не виключено, що такі атаки будуть здійснюватися на декількох напрямках. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джон Кірбі.

В Інституті вивчення війни зазначають, що російські окупаційні війська перекидають підрозділи на різні ділянки фронту в Україні. Ймовірно, це робиться для того, щоб почати або активізувати наступальні операції на нових напрямках. При цьому експерти зазначають, що загальний весняний наступ окупантів наближається до кульмінації.

Видання Politico писало, що весняний контрнаступ може початися вже в травні. США зосереджені на допомозі в його підготовці. Зараз в Україну направляються сотні західних танків і бронемашин, спорядження, спецтехніка для будівництва мостів.

Як пише видання, Київ поки не визначився зі стратегією, але у нього є два варіанти. Перший - просуватися на південь через Херсон до Криму, другий – рухатися на схід зі своєї Північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст.

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