РФ продовжує накопичувати техніку вздовж білоруського кордону, але партизани не дрімають - Генштаб

РФ продовжує накопичувати техніку вздовж білоруського кордону / Reuters

На території РФ триває прихована мобілізація з метою поповнення втрат особового складу окупаційного угруповання військ, що діє у війні з Україною.

Військові комісаріати намагаються залучити до проходження служби та підписання відповідних контрактів колишніх військовослужбовців з бойовим досвідом, повідомили у Генштабі ЗСУ.

За наявною інформацією, територією Білорусі триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки та подальше її накопичення вздовж українського кордону.

"У Білорусі представники опозиційних сил і небайдужі громадяни, які засуджують сприяння чинній нелегітимній владі РФ у війні з Україною, частково вивели з ладу залізничне сполучення між Білоруссю і Україною. Інформація уточнюється", - повідомили в Генштабі.

читайте такожЗагроза атаки Білорусі: в Україні анонсували створення армії добровольців і повалення ЛукашенкаВідзначимо, що війська Білорусі переведені в повну бойову готовність і найближчими днями можуть вторгнутися в Україну, щоб допомогти в нападі на нашу країну російським військам. Про це заявили військові чиновники з розвідки США і НАТО 21 березня.

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