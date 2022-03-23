РФ продовжує накопичувати техніку вздовж білоруського кордону, але партизани не дрімають - Генштаб

Небайдужі громадяни частково вивели з ладу залізничне сполучення між Білоруссю та Україною.
На території РФ триває прихована мобілізація з метою поповнення втрат особового складу окупаційного угруповання військ, що діє у війні з Україною.
Військові комісаріати намагаються залучити до проходження служби та підписання відповідних контрактів колишніх військовослужбовців з бойовим досвідом, повідомили у Генштабі ЗСУ.
За наявною інформацією, територією Білорусі триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки та подальше її накопичення вздовж українського кордону.
"У Білорусі представники опозиційних сил і небайдужі громадяни, які засуджують сприяння чинній нелегітимній владі РФ у війні з Україною, частково вивели з ладу залізничне сполучення між Білоруссю і Україною. Інформація уточнюється", - повідомили в Генштабі.
читайте такожЗагроза атаки Білорусі: в Україні анонсували створення армії добровольців і повалення ЛукашенкаВідзначимо, що війська Білорусі переведені в повну бойову готовність і найближчими днями можуть вторгнутися в Україну, щоб допомогти в нападі на нашу країну російським військам. Про це заявили військові чиновники з розвідки США і НАТО 21 березня.
Читайте також:
- "Лукашенко готує вторгнення в Україну": у Білорусі запустили масовий антивоєнний флешмоб
- Лукашенко обдурив Путіна і відмовився нападати на Україну: Кремль готує повалення глави Білорусі
- Від 10 до 15 тисяч: в СБУ підрахували, скільки бійців можуть відправити з Білорусі в Україну