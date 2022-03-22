Лукашенко обдурив Путіна і відмовився нападати на Україну: Кремль готує повалення глави Білорусі

Путін готує силове повалення Лукашенка у Білорусі - Геращенко / kanaldom.tv

Невизнаний білоруський президент Олександр Лукашенко обіцяв главі Кремля Володимиру Путіну піти війною проти України 21 березня, але обдурив колегу. Армія республіки повинна була зайти через Волинь і атакувати своїми військами Львів, щоб заблокувати відправку Києву озброєнь із Заходу. Однак Лукашенко обдурив Путіна і передумав нападати. Путін в люті, а Кремль задумав здійснити в Білорусі військовий переворот. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Лукашенко на зустрічі в Кремлі давав фашистському диктатору РФ обіцянку наступати на Україну не пізніше 21 березня. Саме тому днями з Києва були повністю евакуйовані залишки дипмісії Білорусі", - написав чиновник у своєму Telegram-каналі.

Згідно з його інформацією, білоруська армія повинна була здійснити військову інтервенцію на територію України через Волинь і піти масованим наступом на Львів. Мета - ліквідувати шляхи постачань зброї Україні від Сполучених Штатів, країн Євросоюзу і Великобританії.

"Особливо це стало важливим для Путіна після схвалення Конгресом США пакету допомоги на 13,6 мільярдів доларів, який включає в себе у тому числі 9 000 протитанкових комплексів "Javelin", що більше, ніж кількість всіх танків, САУ і бронемашин в армії вторгнення РФ", - пояснив Геращенко.

Втім, Лукашенко передумав нападати на Україну. Путін розлютився, і наразі у Кремлі вивчають варіант відсторонення глави Білорусі від влади шляхом військового перевороту.

"В оточенні Путіна опрацьовується варіант насильницького відсторонення Лукашенка від влади, шляхом перевороту, який планується організувати спецслужбами РФ разом з їх агентами в КДБ і збройних силах Білорусі", - стверджує радник глави МВС.

Також він додав, що Україна не зацікавлена в такому розвитку подій. Потрібно, щоб Лукашенко і надалі не ризикував піти на війну з Києвом.

"В інтересах України, щоб такий переворот не стався, а Лукашенко і далі продовжував тягнути гуму і не вторгався в Україну. Лукашенко вже знає про плани Путіна і може почати "чистку" свого оточення від агентів Путіна", - підкреслив Антон Геращенко.

Плани Білорусі щодо військового вторгнення в Україну

У Генштабі Збройних сил 20 березня розповіли про те, що військове командування виявило ознаки підготовки армії Білорусі до вторгнення в Україну. За даними українських військових, більшість білорусів проти війни з українцями, тому якщо Лукашенко піде на такий сценарій, він припуститься фатальної помилки.

Радник глави МВС Вадим Денисенко вважає, що сценарію військового вторгнення Білорусі в Україну виключати не можна. На його думку, Путін наполягає на війні Лукашенка з Україною, проте самопроголошений президент республіки наразі воювати не готовий.