Лукашенко обдурив Путіна і відмовився нападати на Україну: Кремль готує повалення глави Білорусі

Армія Білорусі повинна була вторгнутися в Україну через Волинь і піти в наступ на Львів, сказав Антон Геращенко.
Невизнаний білоруський президент Олександр Лукашенко обіцяв главі Кремля Володимиру Путіну піти війною проти України 21 березня, але обдурив колегу. Армія республіки повинна була зайти через Волинь і атакувати своїми військами Львів, щоб заблокувати відправку Києву озброєнь із Заходу. Однак Лукашенко обдурив Путіна і передумав нападати. Путін в люті, а Кремль задумав здійснити в Білорусі військовий переворот. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Лукашенко на зустрічі в Кремлі давав фашистському диктатору РФ обіцянку наступати на Україну не пізніше 21 березня. Саме тому днями з Києва були повністю евакуйовані залишки дипмісії Білорусі", - написав чиновник у своєму Telegram-каналі.
Згідно з його інформацією, білоруська армія повинна була здійснити військову інтервенцію на територію України через Волинь і піти масованим наступом на Львів. Мета - ліквідувати шляхи постачань зброї Україні від Сполучених Штатів, країн Євросоюзу і Великобританії.
"Особливо це стало важливим для Путіна після схвалення Конгресом США пакету допомоги на 13,6 мільярдів доларів, який включає в себе у тому числі 9 000 протитанкових комплексів "Javelin", що більше, ніж кількість всіх танків, САУ і бронемашин в армії вторгнення РФ", - пояснив Геращенко.
Втім, Лукашенко передумав нападати на Україну. Путін розлютився, і наразі у Кремлі вивчають варіант відсторонення глави Білорусі від влади шляхом військового перевороту.
"В оточенні Путіна опрацьовується варіант насильницького відсторонення Лукашенка від влади, шляхом перевороту, який планується організувати спецслужбами РФ разом з їх агентами в КДБ і збройних силах Білорусі", - стверджує радник глави МВС.
Також він додав, що Україна не зацікавлена в такому розвитку подій. Потрібно, щоб Лукашенко і надалі не ризикував піти на війну з Києвом.
"В інтересах України, щоб такий переворот не стався, а Лукашенко і далі продовжував тягнути гуму і не вторгався в Україну. Лукашенко вже знає про плани Путіна і може почати "чистку" свого оточення від агентів Путіна", - підкреслив Антон Геращенко.
Плани Білорусі щодо військового вторгнення в Україну
У Генштабі Збройних сил 20 березня розповіли про те, що військове командування виявило ознаки підготовки армії Білорусі до вторгнення в Україну. За даними українських військових, більшість білорусів проти війни з українцями, тому якщо Лукашенко піде на такий сценарій, він припуститься фатальної помилки.
Радник глави МВС Вадим Денисенко вважає, що сценарію військового вторгнення Білорусі в Україну виключати не можна. На його думку, Путін наполягає на війні Лукашенка з Україною, проте самопроголошений президент республіки наразі воювати не готовий.