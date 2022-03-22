"Лукашенко готує вторгнення в Україну": у Білорусі запустили масовий антивоєнний флешмоб

У Білорусі закликають співгромадян не брати участь у війні Росії проти України / Міноборони Білорусі

У Білорусі розпочали масовий флешмоб проти участі армії у війні РФ проти України. Листівки із закликом "Живи заради Білорусі, а не вмирай заради Росії" розклеюються у дворах, під'їздах і на дошках оголошень. Білоруський невизнаний президент Олександр Лукашенко вже дав наказ комунальникам зривати і знищувати такі матеріали. Про це заявила політична експертка Світлана Кушнір.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона пише, що білорусів у листівках закликають не брати участь у війні Москви проти України і всіляко уникати мобілізації. Лукашенко вже дав наказ знищувати матеріали, проте флешмбо вже запущений.

"У дворах і під'їздах, на дошках оголошень білоруси розклеюють листівки: "Живи заради Білорусі, а не вмирай заради Росії" із закликом будь-якими способами намагатися відмовитися від мобілізації. Сябри кажуть, що Мінськом таких листівок - маса, а ваш тиранішка Лукашенко дає наказ комунальникам зривати і знищувати їх! Але що може зробити Ригорович, якщо по всій республіці Білорусь почався масовий флешмоб проти участі білорусів у війні на боці РФ проти України?"- зазначила Кушнір.

Листівки у Білорусі проти участі білорусів у війні РФ з Україною / facebook.com/svitlana.kusnir

Листівки у Білорусі проти участі білорусів у війні РФ з Україною / facebook.com/svitlana.kusnir

На її думку, флешмоб може стати першим кроком до масових протестів народу Білорусі проти війни, яку веде Росія проти української держави.

"Прозрівайте, чиніть опір, відмовляйтеся брати участь у кривавому злочині Путіна! Живе Беларусь! Нехай це буде першим кроком до масових протестів із засудженням війни Росії проти України!! Боріться, не йдіть вмирати, не йдіть вбивати українців!"- звернулася Кушнір до співвітчизників.

Нагадаємо, 20 березня в Генштабі ЗСУ зробили заяву про те, що встановлені ознаки підготовки армії Білорусі до військової інтервенції на територію України. Українське командування підкреслило, що переважна більшість білорусів проти війни з Україною, і якщо Лукашенко піде на такий крок, він припуститься великої помилки.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що військового вторгнення Білорусі в Україну виключати не можна. За його словами, Путін наполягає, щоб Лукашенко вступив у війну, проте невизнаний глава республіки наразі воювати не погоджується.