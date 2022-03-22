"Нападуть найближчими днями": Білорусь готова вторгнутися в Україну

Путін і Лукашенко / Reuters

Військо Білорусі переведені в повну бойову готовність і в найближчі дні можуть вторгнутися в Україну, щоб допомогти в нападі на нашу країну російським військам.

Про це заявили військові чиновники з розвідки США і НАТО 21 березня, передавати CNN

"Путін потребує підтримки. Допомогло б будь-що", - пояснив чиновник.

При цьому джерела з білоруської опозиції повідомили, що білоруські бойові підрозділи готові найближчими днями вступити в Україну з тисячами сил, готовими до розгортання.

"Це матиме менший військовий вплив, ніж геополітичний, враховуючи наслідки приєднання до війни іншої країни", - йдеться в повідомленні.

Високопоставлений представник розвідки НАТО сказав, що в НАТО оцінюють, що Білоруський уряд "готує середу, щоб виправдати Білоруський наступ проти України".

Білорусь готова нападати на Україну?

Тим часом у Білорусі запустили флешмоб проти війни з Україною. Громадяни республіки почали поширювати листівки серед населення із закликами всіляко уникати мобілізації і відмовлятися брати участь у кривавому злочині Путіна.

Відзначається, що по Мінську таких листівок - маса, але президент віддає накази зривати їх і знищувати.

Плани Білорусі щодо військового вторгнення в Україну

У Генштабі Збройних сил 20 березня розповіли про те, що військове командування виявило ознаки підготовки армії Білорусі до вторгнення в Україну. За даними українських військових, більшість білорусів проти війни з українцями, тому якщо Лукашенко піде на такий сценарій, він допустить фатальну помилку.

Радник глави МВС Вадим Денисенко вважає, що сценарію військового вторгнення Білорусі в Україну виключати не можна. На його думку, Путін наполягає на війні Лукашенка з Україною, проте самопроголошений президент Республіки воювати поки не готовий.

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