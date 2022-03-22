Від 10 до 15 тисяч: в СБУ підрахували, скільки бійців можуть відправити з Білорусі в Україну

Лукашенко / сайт Президента РБ

Білоруському диктатору Олександру Лукашенку армія цієї країни фактично не підпорядковується. Про це повідомив генерал-майор служби безпеки України Віктор Ягун.

"Можливість вторгнення з боку Білорусі залишається досить високою. Відомо, що вони вже підготували перший ешелон - п'ять батальйонно-тактичних груп, це близько п'яти тисяч військових, які можуть у будь-який момент перетнути кордон. У них також є резерв, це ще близько п'ять тисяч осіб. І ще приблизно стільки ж підготовлено для так званої Третьої хвилі перекидання резервістів. В цілому це від 10 до 15 тисяч військових, які вони можуть запустити в Україну", - сказав він.

За словами Ягуна, зараз основна роль білоруської армії-забезпечення тилового резерву, а також забезпечення логістики для російських окупантів через Білорусь.

"Вже можна сказати, що білоруси хочуть вони того чи ні, вже фактично беруть участь у війні з Україною. Інша проблема Лукашенка в тому, що він фактично не керує своєю армією. Керівник білоруського РНБО і глава Генштабу знаходяться під оперативним управлінням Росії", ‒ констатував він.

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Нагадаємо, раніше Збройні Сили України зафіксували ознаки, які можуть вказувати на підготовку армії Білорусі до військового вторгнення. Українські військові готові дати відсіч. Білоруські солдати і народ не хочуть воювати, і якщо Олександр Лукашенко прийме таке рішення, він зробить фатальну помилку.

Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Зафіксовані ознаки підготовки Збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. Сили оборони нашої держави готові до відсічі", - зазначили військові.