Ходжес - про контрнаступ ЗСУ: у невдачах винен Захід, але Україна не програла

Український контрнаступ не призвів до прогнозованих результатів через дії західного світу, вважає американський генерал у відставці Бен Ходжес.

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Росія з усіма своїми можливостями з 2014 року не може завоювати Україну - Ходжес / Колаж: Главред, фото: УНІАН, instagram.com/libkos

Силам оборони України не вдалося добитися поставлених завдань в рамках літнього контрнаступу через дії Заходу, який не забезпечив війська потрібними для реалізації планів озброєннями. Тепер війна йтиме ще мінімум рік. Проте не можна сказати, що Київ вже програв. Про це заявив колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес.

В інтерв'ю Silicon Curtain він розповів про те, що ЗСУ не вдалося добитися прориву на фронті влітку через дії Заходу.

"Звичайно ж, я був розчарований тим, що український контрнаступ не призвів до тих результатів, на які ми всі сподівалися і які я прогнозував. Це ми, Захід, зазнали невдачі, а не Україна зазнала невдачі", - вважає генерал. відео дня

Він акцентував увагу на тому, що країни-партнери не забезпечили Київ всім необхідним для проведення подібної широкомасштабної операції – військово-повітряними можливостями і високоточним озброєнням для нанесення ударів по тилах російських окупантів.

На думку генерала, через це війна триватиме ще мінімум рік. Але про поразку України не йдеться.

"Росія намагається завоювати Україну з 2014 року, але з усіма своїми можливостями вона досягла контролю лише над 17% території, втративши водночас понад 300 тис.осіб, значну частину озброєнь і домінування флоту в Чорному морі", - підкреслив Бен Ходжес.

Контрнаступ ЗСУ

Колишній глава ЦРУ Давид Петреус розніс Захід і назвав причини зриву контрнаступу ЗСУ. На його думку, країни-союзники України припустилися низки помилок – не дали Києву потрібної зброї і недооцінили "оборону" окупантів на півдні.

У Байдена назвали план США на 2024 рік - зокрема, він передбачає посилення армії України для проведення контрнаступу і перемовин на умовах Києва.

Україна зможе піти в новий контрнаступ тільки в 2025 році, припустили журналісти The Wall Street Journal. Вони написали, що війська опинилися в не кращому становищі і змушені будуть відбивати атаки російських окупантів. У такій ситуації контрнаступ може бути відкладено.

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